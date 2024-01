Resultado da Loteca 1093 hoje (15/01/24); prêmio de R$ 300 mil

Jogo 1: ARSENAL 0 X 2 LIVERPOOL/ COLUNA 2 Jogo 2: CONFIANCA/SE 1 X 1 RETRO BRASIL/PE/ COLUNA DO MEIO Jogo 3: FERROVIARIO/CE 1 X 1 ASA/AL/ COLUNA DO MEIO Jogo 4: ABC/RN 1 X 0 SOUSA/PB/ COLUNA 1 Jogo 5: CSA/AL 1 X 1 IGUATU/CE/ COLUNA DO MEIO Jogo 6: EMPOLI 0 X 3 MILAN/ COLUNA 2 Jogo 7: LENS 2 X 2 MONACO / COLUNA DO MEIO Jogo 8: TORINO 3 X 0 NAPOLI/ COLUNA 1 Jogo 9: UDINESE 1 X 2 LAZIO/ COLUNA 2 Jogo 10: WEST HAM 1 X 1 BRISTOL/ COLUNA DO MEIO Jogo 11: SALERNITANA 1 X 2 JUVENTUS/ COLUNA 2 Jogo 12: JAZEIRENSE/BA 1 X 1 MOTO CLUB/MA/ COLUNA DO MEIO Jogo 13: ROMA 1 X 1 ATALANTA BERGAMAS/ COLUNA DO MEIO Jogo 14: ALTOS/PI 2 X 2 SANTA CRUZ/PE/ COLUNA DO MEIO

Jogo 1: MANCHESTER UNITED 2 X 2 TOTTENHAM/ COLUNA DO MEIO Jogo 2: MONZA 1 X 5 INTER DE MILAO/ COLUNA 2 Jogo 3: RENNES 2 X 0 NICE/ COLUNA 1 Jogo 4: REAL BETIS 1 X 0 GRANADA/ COLUNA 1 Jogo 5: EVERTON 0 X 0 ASTON VILLA/ COLUNA DO MEIO Jogo 6: LAZIO 1 X 0 LECCE/ COLUNA 1 Jogo 7: ALMERIA 0 X 0 GIRONA/ COLUNA DO MEIO Jogo 8: BRESTOIS 2 X 0 MONTPELLIER/ COLUNA 1 Jogo 9: CAGLIARI CALCIO 2 X 1 BOLOGNA/ COLUNA 1 Jogo 10: CADIZ 1 X 4 VALENCIA CLUB/ COLUNA 2 Jogo 11: MILAN 3 X 1 ROMA/ COLUNA 1 Jogo 12: LILLE 3 X 0 LORIENT/ COLUNA 1 Jogo 13: LENS 0 X 2 PSG/ COLUNA 2 Jogo 14: FIORENTINA 2 X 2 UDINESE/ COLUNA DO MEIO

Resultado Loteca de segunda (18/12/23): Concurso 1091

Jogo 1: LIVERPOOL 0 X 0 MANCHESTER UNITED/ COLUNA DO MEIO

Jogo 2: VALENCIA CLUB 1 X 1 BARCELONA/ COLUNA DO MEIO

Jogo 3: LENS 2 X 0 REIMS/ COLUNA 1

Jogo 4: MILAN 3 X 0 MONZA/ COLUNA 1

Jogo 5: ARSENAL 2 X 0 BRIGHTON/ COLUNA 1

Jogo 6: BRENTFORD 1 X 2 ASTON VILLA/ COLUNA 2

Jogo 7: WEST HAM 3 X 0 WOLVES/ COLUNA 1

Jogo 8: FIORENTINA 1 X 0 VERONA/ COLUNA 1

Jogo 9: REAL SOCIEDAD 0 X 0 REAL BETIS/ COLUNA DO MEIO

Jogo 10: BOLOGNA 2 X 0 ROMA/ COLUNA 1

Jogo 11: BAYERN DE MUNIQUE 3 X 0 STUTTGART/ COLUNA 1

Jogo 12: LILLE 1 X 1 PSG/ COLUNA DO MEIO

Jogo 13: LAZIO 0 X 2 INTER DE MILAO/ COLUNA 2

Jogo 14: REAL MADRID 4 X 1 VILLARREAL/ COLUNA 1

Resultado Loteca de segunda (11/12/23): Concurso 1090

Jogo 1: TOTTENHAM 4 X 1 NEW CASTLE/ COLUNA 1

Jogo 2: INTER DE MILAO 4 X 0 UDINESE/ COLUNA 1

Jogo 3: MALLORCA 1 X 0 SEVILLA/ COLUNA 1

Jogo 4: PSG 2 X 1 NANTES/ COLUNA 1

Jogo 5: NICE 2 X 1 REIMS/ COLUNA 1

Jogo 6: ATLETICO MADRID 2 X 1 ALMERIA/ COLUNA 1

Jogo 7: EVERTON 2 X 0 CHELSEA/ COLUNA 1

Jogo 8: FULHAM 5 X 0 WEST HAM/ COLUNA 1

Jogo 9: CLERMONT 0 X 0 LILLE/ COLUNA DO MEIO

Jogo 10: STUTTGART 1 X 1 BAYER LEVERKUSEN/ COLUNA DO MEIO

Jogo 11: LYON 3 X 0 TOULOUSE/ COLUNA 1

Jogo 12: CADIZ 1 X 1 OSASUNA/ COLUNA DO MEIO

Jogo 13: ROMA 1 X 1 FIORENTINA/ COLUNA DO MEIO

Jogo 14: BARCELONA 2 X 4 GIRONA/ COLUNA 2

Como apostar na Loteca?



Segundo site da Caixa Econômica Federal (CEF), para apostar na loteria basta marcar o seu palpite para cada um dos 14 jogos, assinalando uma das três colunas, duas delas (duplo) ou três (triplo). R$ 2,00 é o valor da aposta mínima e dá direito a um duplo.



A CEF informa que quanto mais duplos e triplos marcar, maior é o preço da aposta e maiores são as suas chances de ganhar. As apostas são encerradas às 14h de sábado. De acordo com a CEF, os concursos da Loteca são realizados semanalmente e os resultados divulgados no início de cada semana. Caso um jogo não for realizado, o resultado da partida será definido por sorteio.



Recebimento de prêmios da Loteca



Ainda segundo a CEF, o prêmio pode ser recebido em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. "Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98) o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos após 2 dias de sua apresentação na agência da Caixa", escreve a CEF.



"Não havendo acertador em qualquer faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte, na primeira faixa de premiação. Não deixe de conferir o seu bilhete de aposta. Você tem até 90 dias para buscar o seu prêmio", completa a Caixa.