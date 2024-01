Resultado da Loteca 1092 hoje (08/01/24); prêmio de R$ 200 mil

Resultado do Concurso 1092 da Loteca de segunda-feira, 8 de janeiro de 2024 (08/01/24). Prêmio está acumulado em R$ 200 mil.

Resultado Loteca de hoje (08/01/24): Concurso 1092

Jogo 1: ARSENAL 0 X 2 LIVERPOOL/ COLUNA 2

Jogo 2: CONFIANCA/SE 1 X 1 RETRO BRASIL/PE/ COLUNA DO MEIO

Jogo 3: FERROVIARIO/CE 1 X 1 ASA/AL/ COLUNA DO MEIO

Jogo 4: ABC/RN 1 X 0 SOUSA/PB/ COLUNA 1

Jogo 5: CSA/AL 1 X 1 IGUATU/CE/ COLUNA DO MEIO

Jogo 6: EMPOLI 0 X 3 MILAN/ COLUNA 2

Jogo 7: LENS 2 X 2 MONACO / COLUNA DO MEIO

Jogo 8: TORINO 3 X 0 NAPOLI/ COLUNA 1

Jogo 9: UDINESE 1 X 2 LAZIO/ COLUNA 2

Jogo 10: WEST HAM 1 X 1 BRISTOL/ COLUNA DO MEIO

Jogo 11: SALERNITANA 1 X 2 JUVENTUS/ COLUNA 2

Jogo 12: JAZEIRENSE/BA 1 X 1 MOTO CLUB/MA/ COLUNA DO MEIO

Jogo 13: ROMA 1 X 1 ATALANTA BERGAMAS/ COLUNA DO MEIO

Jogo 14: ALTOS/PI 2 X 2 SANTA CRUZ/PE/ COLUNA DO MEIO

Resultado Loteca de segunda (18/12/23): Concurso 1091

Jogo 1: LIVERPOOL 0 X 0 MANCHESTER UNITED/ COLUNA DO MEIO

Jogo 2: VALENCIA CLUB 1 X 1 BARCELONA/ COLUNA DO MEIO

Jogo 3: LENS 2 X 0 REIMS/ COLUNA 1

Jogo 4: MILAN 3 X 0 MONZA/ COLUNA 1

Jogo 5: ARSENAL 2 X 0 BRIGHTON/ COLUNA 1

Jogo 6: BRENTFORD 1 X 2 ASTON VILLA/ COLUNA 2

Jogo 7: WEST HAM 3 X 0 WOLVES/ COLUNA 1

Jogo 8: FIORENTINA 1 X 0 VERONA/ COLUNA 1

Jogo 9: REAL SOCIEDAD 0 X 0 REAL BETIS/ COLUNA DO MEIO

Jogo 10: BOLOGNA 2 X 0 ROMA/ COLUNA 1

Jogo 11: BAYERN DE MUNIQUE 3 X 0 STUTTGART/ COLUNA 1

Jogo 12: LILLE 1 X 1 PSG/ COLUNA DO MEIO

Jogo 13: LAZIO 0 X 2 INTER DE MILAO/ COLUNA 2

Jogo 14: REAL MADRID 4 X 1 VILLARREAL/ COLUNA 1