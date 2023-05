Resultado da +Milionária 52 hoje (20/05/2023); prêmio R$ 41 milhões

Resultado do concurso 52 da +Milionária divulgado na noite de hoje, sábado, 20 de maio de 2023 (20/05/23). Prêmio está estimado em R$ 41 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF), por volta de 20 horas (horário de Brasília), e você pode conferir os números sorteados nesse mesmo link.

Resultado da +Milionária de hoje (20/05/2023): Concurso 52

Dezenas sorteadas: 14 17 18 34 46 50



Trevos sorteados na +Milionária: 3 e 5



A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Resultado da +Milionária de sábado (13/05/2023): Concurso 51



Dezenas sorteadas: 14 - 17 - 18 - 34 - 46 - 50

Trevos sorteados na +Milionária: 3 - 5

Resultado da +Milionária de sábado (06/05/2023): Concurso 50



Dezenas sorteadas: 12 - 21 - 24 - 26 - 35 - 49

Trevos sorteados na +Milionária: 1 - 6

Resultado da +Milionária de sábado (29/04/2023): Concurso 49

Dezenas sorteadas: 36 - 21 - 04 - 30 - 48 - 13

Trevos sorteados na +Milionária: 3 - 2

Resultados das outras loterias do dia

+ Milionária: como jogar na loteria?

É preciso escolher entre números e trevos para competir pelo prêmio em dinheiro. Cada aposta custará R$ 6; a aposta múltipla custará o valor da simples multiplicado pelas unidades compradas.

As apostas já podem ser feitas em todas as lotéricas do Brasil, assim como no aplicativo e no portal Loterias Caixa.

O formato de aposta funciona assim: em apostas únicas, deve-se escolher no mínimo seis números entre 01 e 50 e, em seguida, no mínimo dois trevos dos seis disponíveis. Se a aposta for múltipla, é possível escolher entre 6 a 12 números, e de 2 a 6 trevos.

Como é feito o sorteio da + Milionária?

O prêmio será decidido com um pote contendo 50 bolas de números, entre as quais seis serão sorteadas, e então duas bolas do pote com seis, contendo trevos. O maior prêmio pertencerá a quem acertar os seis números e os dois trevos.

+ Milionária: quando será o 1º concurso, resultado e quanto é o prêmio?

O primeiro concurso foi sorteado no dia 28 de maio, quando foi conhecido o resultado. A novidade está no valor a ser oferecido: a partir de R$ 10 milhões, sem acumulação. A + Milionária se destaca entre as outras loterias por ser a única que possui dez faixas de premiação.

Mais sobre a + Milionária

Outras ferramentas na nova modalidade são conhecidas como “surpresinha” e “teimosinha”, por meio das quais o sistema pode escolher os números e manter seu jogo por até cinco semanas, respectivamente. A + Milionária é o 11º produto lotérico das Loterias Caixa.

Resultados anteriores da +Milionária

>> Resultado +Milionária, Concurso 51, sábado, 13 de maio (13/05/23).

>> Resultado +Milionária, Concurso 50, sábado, 6 de maio (06/05/23).

>> Resultado +Milionária, Concurso 48, sábado, 22 de abril (22/04/23)

Mais notícias de Economia

Tags