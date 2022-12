Bolão da Mega da Virada 2022: saiba como fazer aposta

Prêmio da Mega da Virada 2022 está estimado em R$ 450 milhões e para aumentar as chances de ganhar, os apostadores participam de bolão; saiba como apostar

A Mega da Virada 2022, concurso especial da Mega Sena 2.250, deve pagar neste sábado, 31 de dezembro (31/12), o prêmio estimado em R$ 450 milhões - o maior valor da história do concurso.

Para aumentar as chances de ganhar, muitos apostadores optam por marcar mais números na cartela(o que acresce no valor da aposta) ou decidem organizar o afamado bolão - que consiste na aposta realizada em grupo (entre amigos, colegas de trabalho ou familiares).

Nessa modalidade de aposta, caso seja marcado 15 dezenas, a possibilidade de cravar a aposta salta para 1 em 10 mil. No entanto, o investimento é alto, aproximadamente em R$ 22.522. Por isso, muitos apostadores optam pelo jogo em grupo, para que o valor individual da aposta diminua.

Bolão Mega da Virada 2022: como apostar



Existem duas formas de apostar no bolão da Mega da Virada: informal ou formal. Vale ressaltar que, em ambas as modalidades, não existe a possibilidade de fazer um bolão oficial no site das Loterias Caixa, sendo necessário ir a uma casa lotérica para efetuar a aposta.

Abaixo saiba mais sobre como apostar em bolão:

Aposta informal

O método mais tradicional costuma reunir um grupo de pessoas entre amigos, familiares e colegas de trabalho para arrecadar a quantia necessária para uma aposta com mais de seis números.

Esse método, no entanto, não é oficialmente reconhecido pela Caixa Econômica e, por isso, as pessoas precisam confiar nos responsáveis por efetuar a aposta - para que guardem o bilhete do jogo e, caso o grupo vença o sorteio, o valor seja divido de forma igual.

Nesse modelo informal, as apostas só podem ser feitas presencialmente em qualquer casa lotérica do país credenciada pela Caixa.

O grupo de apostadores deve marcar entre 6 a 15 números - dentre os 60 números disponíveis no volante - ou podem optar pela "Surpresinha" - sequência de números escolhidos pelo sistema.

Aposta formal

Em 2012, a Caixa Econômica Federal oficializou as apostas em grupo nas lotéricas. O modelo formal é mais seguro, uma vez que cada apostador recebe um comprovante de sua participação.

Para fazer um jogo, o grupo precisa escolher os números da aposta - de 6 a 15 dezenas - marcar a quantidade de cotas e registrar presencialmente a aposta em qualquer uma das 13 mil casas lotéricas do país.

Após ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante que, em caso de premiação, poderá resgatar o prêmio individualmente.

Existem ainda a possibilidade de apostar em bolões organizados pelas próprias unidades lotéricas, basta escolher um dos bilhetes à venda. Nesse caso, o volante da aposta é emitido pela própria agência, que monta um grupo de pessoas que participarão da mesma rodada.

Nessa forma de aposta, além do valor da cota, é cobrada uma taxa de serviço adicional de até 35%, referente ao trabalho da lotérica, que define a aposta e processa o pedido.

Bolão Mega da Virada 2022: número mínimo e máximo de cota por jogo

Na Mega da Virada é possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 100 cotas. Uma cota custa no mínimo R$ 5,00 e é possível realizar até dez apostas diferentes e todas devem ter o mesmo número de dezenas.

Bolão Mega da Virada 2022: valor da aposta

Os valores das apostas em bolão variam de acordo com a quantidade de números escolhidos - a cada dezena acrescentada, maiores são as probabilidades de acerto. Abaixo confira os valores de cada jogo:

6 números

Valor Mínimo da cota: R$ 5

Valor Mínimo do bolão: R$ 10

Valor Máximo do bolão: R$ 45



7 números

Valor Mínimo da cota: R$ 5

Valor Mínimo do bolão: R$ 31,50

Valor Máximo do bolão: R$ 315

8 números

Valor Mínimo da cota: R$ 5

Valor Mínimo do bolão: R$ 126

Valor Máximo do bolão: R$ 1260

9 números

Valor Mínimo da cota: R$ 5

Valor Mínimo do bolão: R$ 378

Valor Máximo do bolão: R$ 3780

10 números

Valor Mínimo da cota: R$ 9,45

Valor Mínimo do bolão: R$ 945

Valor Máximo do bolão: R$ 9450

11 números

Valor Mínimo da cota: R$ 20,79

Valor Mínimo do bolão: R$ 2079

Valor Máximo do bolão: R$ 20790

12 números

Valor Mínimo da cota: R$ 41,58

Valor Mínimo do bolão: R$ 4158

Valor Máximo do bolão: R$ 41580

13 números

Valor Mínimo da cota: R$ 77,22

Valor Mínimo do bolão: R$ 7722

Valor Máximo do bolão: R$ 77220

14 números

Valor Mínimo da cota: R$ 135,13

Valor Mínimo do bolão: R$ 13513,50

Valor Máximo do bolão: R$ 135135

15 números

Valor Mínimo da cota: R$ 225,22

Valor Mínimo do bolão: R$ 22522,50

Valor Máximo do bolão: R$ 157657,50

Mega da Virada 2022: como funciona a aposta individual?

A aposta individual funciona da mesma forma que o jogo tradicional da Mega-Sena. O jogador paga R$ 4,50 e escolhe seis dezenas para concorrer ao prêmio. Caso queira apostar em mais números deverá desembolsar uma quantia maior.

Os apostadores tem duas opções: fazer o jogo presencialmente em qualquer casa lotérica do país credenciada pela Caixa ou de forma online - pelo aplicativo Loterias Caixa, pelo portal Loterias Caixa ou pelo Internet Banking.

Para realizar a aposta no formato online, o apostador precisa ser maior de 18 anos e preencher um pequeno cadastro.

