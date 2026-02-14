Faec e governo estadual articulam ações contra estiagem no Sertão Central e no Jaguaribe

Medidas incluem perfuração de poços e compra de grão a preços mais acessíveis nas regiões mais afetadas pela escassez de chuva

O governo do Ceará e a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec) definiram o encaminhamento de uma série de medidas emergenciais visando garantir a segurança hídrica e alimentar dos produtores rurais do Sertão Central e do Vale do Jaguaribe, regiões que sofrem com a estiagem neste início de ano.

De acordo com o presidente da Faec, Amílcar Silveira , “ficou acertado com a Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará (SDA) e a Superintendência de Obras Hidráulicas do Ceará (Sohidra) a perfuração de poços profundos e a disponibilização de combustível para que os equipamentos das prefeituras possam ser utilizados pelos produtores rurais neste momento crítico em algumas cidades”

Ele acrescentou que a partir de maio será iniciada a compra de grãos para comercialização a preços mais acessíveis para os produtores, incluindo a aquisição de Grãos Secos de Destilaria (DDG) de outros estados. “Vamos enfrentar a falta de chuva, que deve acontecer, e vamos ajudar o produtor rural com a compra de grãos”, defendeu Amílcar.

A articulação foi feita durante reunião no Palácio da Abolição e contou com a participação de 12 prefeitos e 21 secretários municipais de Agricultura das regiões afetadas. Após o encontro, o chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, afirmou que a determinação do governo é garantir “apoio total” às ações voltadas ao enfrentamento da crise hídrica no interior do Estado.



