Safra 2026 alcançará 342,7 milhões de t e será 1,0% menor que a de 2025, diz IBGE

A safra agrícola de 2026 deve totalizar 342,7 milhões de toneladas, uma queda de 1,0% em relação a 2025. O resultado equivale a 3,4 milhões de toneladas a menos. Os dados são do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de janeiro, divulgado, nesta quinta-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em relação ao terceiro Prognóstico da Safra Agrícola, com apuração em dezembro, a safra de 2026 será 0,8% maior, 2,8 milhões de toneladas a mais.

Área De acordo com o IBGE, a área a ser colhida na safra agrícola de 2026 deve alcançar 82,7 milhões de hectares, 1,1 milhão de hectares a mais que o desempenho de 2025, um aumento de 1,4%. Em relação ao prognóstico apurado em dezembro, houve uma redução de 27.452 mil hectares na estimativa da área colhida.