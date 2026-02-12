Petrobras vai fornecer gás natural à Cerbras

Cerbras é primeira empresa do ramo cerâmico no Ceará a aderir ao mercado livre de gás / Crédito: Samuel Setubal

O mercado livre permite negociar diretamente preço, volume e prazos com o fornecedor. A Petrobras e a empresa cearense Cerbras assinaram contrato de fornecimento de gás natural dentro do chamado mercado livre do insumo energético.

A empresa que atua no segmento cerâmico é a maior consumidora não-termelétrica de gás natural do Ceará e o primeiro cliente no Nordeste a migrar para o mercado livre com suprimento da Petrobras, que começará no dia 1º de março.

Segundo comunicado da Petrobras à imprensa, "a assinatura ocorre em um momento de expansão do mercado livre de gás natural no Brasil, impulsionado pela busca das indústrias por maior previsibilidade de custos, competitividade e eficiência energética e interesse crescente dos grandes consumidores industriais". A nota acrescenta que "no Ceará, esse movimento tem relevância adicional devido a avanços regulatórios recentes como a regulamentação e modernização do arcabouço infralegal pela Agência Reguladora Estadual no Ceará (Arce), regrando o mercado livre". O gerente executivo de Gás e Energia da Petrobras, Álvaro Tupiassú, ressalta que "a Petrobras vem ampliando sua atuação nesse ambiente de contratação, e o acordo com a Cerbras expande o alcance regional da estratégia comercial e contratual estabelecida pela companhia".