EUA: preços do gás natural tombam com realização de lucros e sinais de retomada da produção

Os futuros do gás natural nos Estados Unidos recuam nesta sessão, em movimento de realização de lucros após a forte disparada registrada na segunda-feira, 26, quando os preços foram impulsionados por preocupações com a oferta em meio a uma intensa onda de frio no país. O ajuste ocorre à medida que começam a surgir sinais de recuperação gradual da produção e de arrefecimento da demanda em algumas regiões. Por volta das 14h20 (de Brasília) desta terça-feira, 27, os futuros para entrega em fevereiro recuavam 7,19%, para US$ 6,28 por milhão de unidades térmicas britânicas. O contrato, que expira na quarta, 28, se mantém nos maiores níveis desde 2014. Já o futuro mais líquido, de março, caía 2,03%, a US$ 3,819 por milhão de unidades térmicas britânicas.

Dados indicam que a produção de gás natural dos EUA caiu para mínimas de dois anos no domingo (25) e na segunda-feira, após a frente ártica congelar poços e dutos em Estados como Louisiana, Texas e Dakota do Norte. Analistas do ING estimam que a tempestade tenha afetado cerca de 11% da produção nacional. No entanto, há indícios de normalização: apenas na Bacia do Permiano, a produção teria avançado cerca de 11% em base diária ontem, diz o banco.