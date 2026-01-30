Melão do CE vai para a feira de frutas frescas de Berlim

Melão Rei é vendido para o mercado interno e exportação pela Itaueira / Crédito: Andressa Costa Moreira/Itaueira Agropecuária/Divulgação

O melão produzido pela cearense Itaueira Agropecuária S.A. será exposto pelo terceiro ano consecutivo na Fruit Logistica Berlim, reforçando, em 2026, a retomada das operações comerciais internacionais do ano passado. O período marcou a interrupção de sete anos em que a empresa passou focada apenas no mercado interno brasileiro.

A feira é considerada uma das mais importantes do mundo para o segmento de frutas frescas, evento cuja ida é organizada não apenas pelo grupo, mas geralmente pela delegação brasileira de produtores.

No Ceará, a Itaueira inaugurou em 2025 uma nova fazenda com mais de 2 mil hectares e uma casa de empacotamento (packing house) utilizada na pós-colheita, na Região de São João do Aruaru, no município de Morada Nova, a 167,62 km de Fortaleza. Em comunicado, a empresa frisou que o movimento consolidou parcerias comerciais estratégicas e validou o modelo de negócio junto aos mercados nacional e internacional, reforçando a reputação "como fornecedor confiável e comprometido com altos padrões." Carregamento de melão da cearense Itaueira Crédito: Andressa Costa Moreira/Itaueira Agropecuária/Divulgação

Conforme o grupo agropecuário, um dos grandes diferenciais desse processo de retomada do comércio internacional foi o acompanhamento presencial, durante toda a safra, da chegada dos produtos nos mercados de destino, em atuação conjunta com os parceiros internacionais. A intenção foi ter maior controle de qualidade e melhorar os processos em cada etapa da operação. "Nesta retomada da comercialização internacional, foi de suma importância ter a nossa equipe garantindo que o verdadeiro sabor Rei (melão produzido pela empresa) ultrapassasse fronteiras, transmitindo confiança do campo à mesa", acrescenta Aryan Schut, gerente comercial internacional da Itaueira.

Para 2026, o "foco total", conforme a empresa, é fortalecer relações, conquistar a confiança pelo sabor e constância, atendendo consumidores cada vez mais exigentes, que valorizam qualidade, rastreabilidade e respeito à natureza. Atuação da Itaueira no Ceará Melão Rei Amarelo é uma das marcas de força da empresa Crédito: Andressa Costa Moreira/Itaueira Agropecuária/Divulgação No Estado, a Itaueira fechou, com anúncio em 30 de junho do ano passado, acordo com o Governo do Ceará para o projeto São João do Aruaru, também conhecido como Projeto Itaueira, com o aporte conjunto de R$ 153 milhões.

À época, O POVO teve acesso em primeira mão ao estudo da parceria que garante a volta do grupo ao Estado. Por parte da empresa, o investimento de cerca de R$ 120 milhões em cinco anos, na agricultura irrigada, visando à retomada do cultivo de melão e melancia. E pelo Executivo estadual são R$ 33 milhões em infraestrutura de energia, com recursos do Programa de Investimentos Especiais (PIE), para implantação, melhoria e reforço imediato do Sistema de atendimento de Energia Elétrica na Região de São João do Aruaru.