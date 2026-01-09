Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Itaueira faz primeira movimentação no mercado financeiro

Itaueira faz primeira movimentação no mercado financeiro e captará recursos para expansão

Entre as principais frentes de investimento definidas para o futuro próximo pela Itaueira destacam-se: o aumento na produção de pimentões em estufas
A Itaueira Agropecuária S.A. fará sua primeira movimentação no mercado financeiro nesta segunda-feira, 12, com um "Toque de Campainha” na Bolsa (B3).

A ideia da empresa cearense com essa movimentação é captar recursos para expansão e ocorre após a assinatura em dezembro do ano passado de uma Nota Comercial e de uma Cédula de Produto Rural Financeira (CPR-F), já em janeiro deste ano.

Tal movimento visa dar suporte a projetos em diversas frentes de atuação da Itaueira e ocorre em um momento de crescimento da empresa que registrou crescimento médio anual (CAGR) de 19,3% entre 2019 e 2024 e faturamento superior a R$ 480 milhões em 2024.

Entre as principais frentes de investimento definidas para o futuro próximo pela Itaueira destacam-se: o aumento na produção de pimentões em estufas; investimentos em carcinicultura; industrialização de frutas tropicais e aquisição contínua de terras para expansão das exportações de melão e melancia.

A empresa, fundada em 1983, recebeu em 2024 o Selo Mais Integridade, uma certificação concedida pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), para reconhecer práticas de ética, sustentabilidade e responsabilidade social.

A companhia familiar é referência global na produção de alimentos, notadamente no segmento de Frutas, Legumes e Verduras (FLV). Sua produção de melão amarelo da marca “Rei” é uma das mais fortes do setor no Brasil.

A marca está presente em todos os estados brasileiros, além de mercados como os da América do Norte, União Europeia, Reino Unido e Oriente Médio, tendo exportado anteriormente também para Argentina, Chile e Rússia. A marca “Rei” ainda lidera o mercado nacional em termos de preços.

Antes da estreia no mercado financeiro, a Itaueira já contava com Conselho de Administração e já se submetia a auditorias externas anuais realizadas pela KPMG.

Panorama da empresa

A empresa atua com modelo de produção verticalizado, do cultivo à distribuição, ou seja, com controle total da cadeia produtiva.

A companhia conta com mais de 3 mil colaboradores e apresentou, em 2024, índice de retenção de colaboradores do corpo técnico e de gestão de 91,13%.

A Itaueira conta com mais de 20 mil hectares de terra, dos quais cerca da metade é totalmente preservada. Para o cultivo de melão e melancia são destinados mais de 3 mil hectares de terra, distribuídos por estados como o Ceará, o Piauí e a Bahia.

Em 2025, foram mais de 85 mil toneladas de melões e melancias comercializadas, sendo que a ampla distribuição geográfica do cultivo desses frutos visa mitigar riscos climáticos e permitir o atendimento ao mercado nacional durante todo o ano.

Outros produtos

Além do melão amarelo “Rei”, a Itaueira também produz os melões das variedades “Pele de Sapo”, “Cantaloupe”, “Gália” e “Matisse”. Entre as melancias, o principal destaque é a Mini Melancia da Magali, licenciada com exclusividade pela Maurício de Sousa Produções.

Também vale destacar a linha de pimentões coloridos e o camarão de tamanho extra grande da marca “Rei”. Este último está previsto para chegar ao mercado paulista ainda no 1º trimestre deste ano.

A empresa produz ainda uvas sem sementes, mel puro, sucos concentrados e clarificados de acerola, caju, melão e outras frutas tropicais; frutas desidratadas e liofilizadas; além de cajuína e carne de caju.

Indicadores de 2024

EBITDA: Superior a R$ 122 milhões.
Margem Líquida: 18,3%
Dívida Líquida/EBITDA: 0,8x
CAGR Real (2019-2024): 19,3%

