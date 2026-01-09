Itaueira faz primeira movimentação no mercado financeiro

O melão amarelo da marca 'Rei' é um dos carros-chefe entre os produtos da Itaueira / Crédito: Aurélio Alves

A Itaueira Agropecuária S.A. fará sua primeira movimentação no mercado financeiro nesta segunda-feira, 12, com um "Toque de Campainha" na Bolsa (B3).

A ideia da empresa cearense com essa movimentação é captar recursos para expansão e ocorre após a assinatura em dezembro do ano passado de uma Nota Comercial e de uma Cédula de Produto Rural Financeira (CPR-F), já em janeiro deste ano. Tal movimento visa dar suporte a projetos em diversas frentes de atuação da Itaueira e ocorre em um momento de crescimento da empresa que registrou crescimento médio anual (CAGR) de 19,3% entre 2019 e 2024 e faturamento superior a R$ 480 milhões em 2024.

Agropecuária ajudou oito estados a crescerem mais que o Brasil em 2023 Sobre o assunto Lula destaca abertura de 500 mercados internacionais para agropecuária

Entre as principais frentes de investimento definidas para o futuro próximo pela Itaueira destacam-se: o aumento na produção de pimentões em estufas; investimentos em carcinicultura; industrialização de frutas tropicais e aquisição contínua de terras para expansão das exportações de melão e melancia.

A empresa, fundada em 1983, recebeu em 2024 o Selo Mais Integridade, uma certificação concedida pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), para reconhecer práticas de ética, sustentabilidade e responsabilidade social. A companhia familiar é referência global na produção de alimentos, notadamente no segmento de Frutas, Legumes e Verduras (FLV). Sua produção de melão amarelo da marca “Rei” é uma das mais fortes do setor no Brasil. A marca está presente em todos os estados brasileiros, além de mercados como os da América do Norte, União Europeia, Reino Unido e Oriente Médio, tendo exportado anteriormente também para Argentina, Chile e Rússia. A marca “Rei” ainda lidera o mercado nacional em termos de preços.

Antes da estreia no mercado financeiro, a Itaueira já contava com Conselho de Administração e já se submetia a auditorias externas anuais realizadas pela KPMG. Panorama da empresa A empresa atua com modelo de produção verticalizado, do cultivo à distribuição, ou seja, com controle total da cadeia produtiva. A companhia conta com mais de 3 mil colaboradores e apresentou, em 2024, índice de retenção de colaboradores do corpo técnico e de gestão de 91,13%.