RPVS: mais de 9 mil cearenses têm valores a receber a partir desta sexta

No Ceará, mais de 9 mil pessoas têm valores a receber de RPVs / Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

Resumo TRF5 inicia pagamento de lote de RPVs nesta sexta-feira, 30.

Mais de 9 mil cearenses têm valores a receber, totalizando R$ 114,8 milhões.

Ao todo, R$ 435,2 milhões serão liberados para 48.452 pessoas em seis estados.

RPVs são pagamentos judiciais de dívidas da União, como INSS, de até 60 salários mínimos.

Valores podem ser consultados no Portal de Precatórios e sacados em agências bancárias indicadas. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) inicia nesta sexta-feira, dia 30, o pagamento de mais um lote de Requisições de Pequeno Valor (RPVs). No Ceará, mais de 9 mil pessoas têm valores a receber, perfazendo um montante superior a R$ 114.838.003,76.

Ao todo, serão liberados R$ 435.276.297,74 em RPVs autuadas no mês de dezembro de 2025, contemplando 48.452 pessoas nos estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. O que são os RPV ? São ordens de pagamento judicial para dívidas da União, como o INSS, de até 60 salários mínimos, pagas rapidamente — geralmente em até 60 dias após a requisição.

Como consultar e sacar? De acordo com o TRF5, as RPVs com números de 4.074.993 a 4.108.388 estarão disponíveis para saque nas agências bancárias indicadas na movimentação processual, que pode ser consultada no Portal de Precatórios. As RPVs referentes à reinclusão de requisitórios cancelados, conforme a Lei nº 13.463/2017, serão pagas exclusivamente pela Caixa Econômica Federal.

Para sacar, leve documento de identidade, CPF e comprovante de residência (originais e cópias).



Para sacar, leve documento de identidade, CPF e comprovante de residência (originais e cópias).

Canais de atendimento

Em caso de dificuldade para o levantamento após a data indicada, entre em contato:

Banco do Brasil

Telefones: (81) 3425-7293 | (81) 3425-7295 | 0800 729 5678

E-mail: [email protected]

Caixa Econômica Federal

Telefones: (81) 3419-2700 | (81) 3419-2702 | 0800 725 7474

E-mail: [email protected]

