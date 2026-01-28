Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Governo lança painel com dados do comércio exterior de serviços

Governo Federal lança painel com informações sobre comércio exterior de serviços

Ferramenta do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) visa fortalecer a formulação de políticas para inserção internacional do País
Autor Adriano Queiroz
O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) lançou nesta quarta-feira, 28, uma plataforma que reúne informações sobre as transações internacionais de serviços do Brasil e do mundo, com estatísticas inéditas.

A ferramenta é o Painel Comércio Exterior Brasileiro de Serviços em Números (ComexVis Serviços). A iniciativa é da Secretaria do Comércio Exterior (Secex). Segundo comunicado do MDIC, “o painel amplia a transparência, qualifica o debate público e fortalece a formulação de políticas públicas voltadas à competitividade do setor de serviços no comércio exterior.”

Segundo a Pasta, por meio da ferramenta podem ser consultados os valores anuais mais recentes de exportações e informações de serviços, acompanhar a evolução dos fluxos ao longo do tempo e analisar a distribuição por segmentos e por parceiros comerciais.

Para o presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, “os serviços constituem uma fronteira cada vez mais relevante do comércio exterior. Segundo a OCDE, cerca de 40% do valor adicionado nas exportações de manufaturados brasileiros corresponde a serviços embutidos. A plataforma atende à demanda crescente por dados estruturados, comparáveis e acessíveis sobre o comércio internacional”.

Os dados do Brasil apresentados no painel têm como base informações do Banco Central e passam a integrar também o conjunto de estatísticas oficiais divulgadas pela Secex.

A ferramenta traz gráficos, indicadores e análises interativas que facilitam a compreensão do desempenho do comércio exterior brasileiro e se soma a outras como o Comex Stat e o Comex Vis;

“Os serviços têm participação crescente no comércio internacional e são fundamentais para a competitividade da economia brasileira. O painel reúne, em um formato inédito, informações estatísticas oficiais que apoiam a formulação de políticas públicas e ajudam empresas e gestores a identificarem oportunidades em diferentes mercados”, destacou a secretária de Comércio Exterior, Tatiana Prazeres.

Na ferramenta é possível saber, por exemplo, que as exportações brasileiras de serviços atingiram o valor de US$ 51,8 bilhões em 2025, sendo que 65% desse total corresponde a serviços entregues digitalmente.

“O comércio de serviços é um componente estratégico da economia mundial e tem apresentado crescimento consistente nas últimas décadas. Ao consolidar e disponibilizar essas informações de forma simples, visual e interativa, o novo painel contribui para ampliar o conhecimento sobre o setor”, afirma Herlon Brandão, diretor de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior da Secex.

