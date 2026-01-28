Governo lança painel com dados do comércio exterior de serviços

Governo Federal lança painel com informações sobre comércio exterior de serviçosFerramenta do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) visa fortalecer a formulação de políticas para inserção internacional do País
O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) lançou nesta quarta-feira, 28, uma plataforma que reúne informações sobre as transações internacionais de serviços do Brasil e do mundo, com estatísticas inéditas.
A ferramenta é o Painel Comércio Exterior Brasileiro de Serviços em Números (ComexVis Serviços). A iniciativa é da Secretaria do Comércio Exterior (Secex). Segundo comunicado do MDIC, “o painel amplia a transparência, qualifica o debate público e fortalece a formulação de políticas públicas voltadas à competitividade do setor de serviços no comércio exterior.”
Segundo a Pasta, por meio da ferramenta podem ser consultados os valores anuais mais recentes de exportações e informações de serviços, acompanhar a evolução dos fluxos ao longo do tempo e analisar a distribuição por segmentos e por parceiros comerciais.
Para o presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, “os serviços constituem uma fronteira cada vez mais relevante do comércio exterior. Segundo a OCDE, cerca de 40% do valor adicionado nas exportações de manufaturados brasileiros corresponde a serviços embutidos. A plataforma atende à demanda crescente por dados estruturados, comparáveis e acessíveis sobre o comércio internacional”.
Os dados do Brasil apresentados no painel têm como base informações do Banco Central e passam a integrar também o conjunto de estatísticas oficiais divulgadas pela Secex.
A ferramenta traz gráficos, indicadores e análises interativas que facilitam a compreensão do desempenho do comércio exterior brasileiro e se soma a outras como o Comex Stat e o Comex Vis;
“Os serviços têm participação crescente no comércio internacional e são fundamentais para a competitividade da economia brasileira. O painel reúne, em um formato inédito, informações estatísticas oficiais que apoiam a formulação de políticas públicas e ajudam empresas e gestores a identificarem oportunidades em diferentes mercados”, destacou a secretária de Comércio Exterior, Tatiana Prazeres.
Na ferramenta é possível saber, por exemplo, que as exportações brasileiras de serviços atingiram o valor de US$ 51,8 bilhões em 2025, sendo que 65% desse total corresponde a serviços entregues digitalmente.
“O comércio de serviços é um componente estratégico da economia mundial e tem apresentado crescimento consistente nas últimas décadas. Ao consolidar e disponibilizar essas informações de forma simples, visual e interativa, o novo painel contribui para ampliar o conhecimento sobre o setor”, afirma Herlon Brandão, diretor de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior da Secex.