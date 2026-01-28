Governo lança painel com dados do comércio exterior de serviços

Painel foi lançado pelo presidente em exercício e ministro Geraldo Alckmin, por ocasião do Dia do Comércio Exterior / Crédito: José Cruz/Agência Brasil

A ferramenta é o Painel Comércio Exterior Brasileiro de Serviços em Números (ComexVis Serviços). A iniciativa é da Secretaria do Comércio Exterior (Secex). Segundo comunicado do MDIC, “o painel amplia a transparência, qualifica o debate público e fortalece a formulação de políticas públicas voltadas à competitividade do setor de serviços no comércio exterior.”

Segundo a Pasta, por meio da ferramenta podem ser consultados os valores anuais mais recentes de exportações e informações de serviços, acompanhar a evolução dos fluxos ao longo do tempo e analisar a distribuição por segmentos e por parceiros comerciais.

A ferramenta traz gráficos, indicadores e análises interativas que facilitam a compreensão do desempenho do comércio exterior brasileiro e se soma a outras como o Comex Stat e o Comex Vis; “Os serviços têm participação crescente no comércio internacional e são fundamentais para a competitividade da economia brasileira. O painel reúne, em um formato inédito, informações estatísticas oficiais que apoiam a formulação de políticas públicas e ajudam empresas e gestores a identificarem oportunidades em diferentes mercados”, destacou a secretária de Comércio Exterior, Tatiana Prazeres. Na ferramenta é possível saber, por exemplo, que as exportações brasileiras de serviços atingiram o valor de US$ 51,8 bilhões em 2025, sendo que 65% desse total corresponde a serviços entregues digitalmente.