Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Governo tem pressa em terminar de reverter tarifaço, diz secretária de Comércio Exterior

Governo tem pressa em terminar de reverter tarifaço, diz secretária de Comércio Exterior

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A secretária de Comércio Exterior, Tatiana Prazeres, disse nesta terça-feira, 25, que o governo federal tem pressa para reverter as alíquotas máximas cobradas pelo governo norte-americano, que ainda recaem sobre mais de um quinto dos produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos. Após participar de encontro empresarial promovido pela Amcham na capital paulista, a secretária frisou que o governo brasileiro segue empenhado na negociação com os Estados Unidos, após a ordem executiva que, na última quinta-feira, eliminou a sobretaxa de 40% sobre mais de 200 produtos, como carne bovina, frutas e café.

"Ainda 22% das exportações brasileiras estão sujeitas ao tarifaço de 40% ou 40% mais 10%. Nosso empenho é exatamente atacar esses produtos que ainda estão sujeitos a tarifas adicionais", comentou Tatiana Prazeres em entrevista a jornalistas na saída do evento na Amcham.

Ela informou que segue em curso o diálogo com o governo americano em torno desse grupo de produtos, que inclui, sobretudo, exportações da indústria, como máquinas e equipamentos. "Já houve várias reuniões, estamos empenhados exatamente em buscar um entendimento com os Estados Unidos. Temos interesse em resolver essa questão o quanto antes, temos pressa."

Conforme a secretária, o Brasil está aberto a tratar de qualquer tema econômico nas negociações com a equipe do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, incluindo a situação das big techs.

"Nosso objetivo é avançar o quanto antes e fazer com que a situação discriminatória a qual o Brasil está submetido hoje seja eliminada, e que as barreiras na existência do nosso comércio sejam superadas", assinalou ela.

Brasil Soberano

A secretária de Comércio Exterior reforçou o apelo pela apreciação no Congresso da medida provisória do programa Brasil Soberano, que apoia exportadores afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos.

Dentro do pacote de medidas em socorro a exportadores afetados pelo tarifaço, a secretária disse ser também importante a votação do projeto que prevê a devolução de 3% a 6%, a depender do porte, dos resíduos tributários de empresas que exportam aos Estados Unidos.

"A aprovação dessas duas peças é algo, na nossa visão, muito importante para mitigar, em parte, os efeitos do tarifaço", declarou Prazeres durante a participação em encontro empresarial promovido pela Amcham.

Na segunda-feira, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, disse que o governo pode editar uma nova medida provisória com as mesmas regras do Brasil Soberano caso a MP que está no Congresso perca a vigência em 11 de dezembro.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar