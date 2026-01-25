Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Antonio Kandir assume presidência do Conselho da Gol após falecimento de Constantino Júnior

Isso ocorre após o falecimento do fundador da companhia e presidente do Conselho, Constantino de Oliveira Junior, neste sábado, 24.
A companhia aérea Gol informou neste domingo, 25, que o vice-presidente do Conselho de Administração, Antonio Kandir, passa a exercer a função de presidente do Conselho de forma temporária. Isso ocorre após o falecimento do fundador da companhia e presidente do Conselho, Constantino de Oliveira Junior, neste sábado, 24.

"As operações, a estratégia e os compromissos da companhia permanecem inalterados e continuam sob a liderança dos seus diretores, membros do Conselho de Administração e demais integrantes da equipe executiva da companhia. Não há interrupção nas atividades diárias", afirma a empresa, em comunicado deste domingo à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Kandir é integrante de diversos órgãos da administração da companhia ao longo dos últimos anos, segundo nota.

A Gol também afirma que há "25 anos, Junior e a família Constantino deram início à trajetória da mais brasileira das companhias aéreas". O comunicado acrescenta que "Constantino Junior era um líder visionário cuja integridade, discernimento e compromisso inabalável moldaram a Gol durante períodos de transformação e crescimento".

