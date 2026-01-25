Antonio Kandir assume presidência do Conselho da Gol após falecimento de Constantino Júnior

Isso ocorre após o falecimento do fundador da companhia e presidente do Conselho, Constantino de Oliveira Junior, neste sábado, 24.

A companhia aérea Gol informou neste domingo, 25, que o vice-presidente do Conselho de Administração, Antonio Kandir , passa a exercer a função de presidente do Conselho de forma temporária. Isso ocorre após o falecimento do fundador da companhia e presidente do Conselho, Constantino de Oliveira Junior, neste sábado, 24.

"As operações, a estratégia e os compromissos da companhia permanecem inalterados e continuam sob a liderança dos seus diretores, membros do Conselho de Administração e demais integrantes da equipe executiva da companhia. Não há interrupção nas atividades diárias", afirma a empresa, em comunicado deste domingo à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Kandir é integrante de diversos órgãos da administração da companhia ao longo dos últimos anos, segundo nota.

A Gol também afirma que há "25 anos, Junior e a família Constantino deram início à trajetória da mais brasileira das companhias aéreas". O comunicado acrescenta que "Constantino Junior era um líder visionário cuja integridade, discernimento e compromisso inabalável moldaram a Gol durante períodos de transformação e crescimento".