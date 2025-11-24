Companhias aéreas, incluindo a Gol, cancelam voos para Venezuela após alerta da FAA dos EUA

Um número crescente de companhias aéreas internacionais cancelou voos para a Venezuela após a Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) alertar os pilotos para que tenham cautela ao sobrevoar o espaço aéreo do país devido ao agravamento da segurança e ao aumento da atividade militar.

Segundo a presidente da Associação de Companhias Aéreas da Venezuela, Marisela de Loaiza, seis companhias aéreas suspenderam voos por tempo indeterminado: Gol, LATAM, TAP, Avianca, Iberia e Caribbean. A Turkish Airlines suspendeu voos de 24 a 28 de novembro.