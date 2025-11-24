Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Companhias aéreas, incluindo a Gol, cancelam voos para Venezuela após alerta da FAA dos EUA

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

Um número crescente de companhias aéreas internacionais cancelou voos para a Venezuela após a Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) alertar os pilotos para que tenham cautela ao sobrevoar o espaço aéreo do país devido ao agravamento da segurança e ao aumento da atividade militar.

Segundo a presidente da Associação de Companhias Aéreas da Venezuela, Marisela de Loaiza, seis companhias aéreas suspenderam voos por tempo indeterminado: Gol, LATAM, TAP, Avianca, Iberia e Caribbean. A Turkish Airlines suspendeu voos de 24 a 28 de novembro.

Na sexta-feira, a FAA alertou os pilotos de que ameaças não especificadas "poderiam representar um risco potencial para aeronaves em todas as altitudes", bem como para aviões decolando e pousando no país e até mesmo para aeronaves em solo. O alerta surge em um momento em que o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, intensifica a pressão sobre o presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

(*Fonte: Associated Press).

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

