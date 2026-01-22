Estácio Ceará abre inscrições gratuitas para cursos de férias

Os cursos serão ofertados em 26 a 30 de janeiro de 2026 nos campis da Estácio em Fortaleza / Crédito: Divulgação

O Centro Universitário Estácio Ceará está com inscrições abertas para o curso Masterclass Férias 2026.1. Uma programação gratuita de férias voltada para estudantes, profissionais e interessados em diversas áreas do conhecimento. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A ação ocorrerá presencialmente, nos dias 26 a 30 de janeiro, nas unidades Via Corpvs, Centro e Parangaba. As inscrições já podem ser feitas gratuitamente.

De acordo com o reitor da Estácio Ceará, Vinícius Pereira, o curso reforça o compromisso da instituição com a formação continuada e a aproximação entre teoria e prática.