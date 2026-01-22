Estácio Ceará abre inscrições gratuitas para cursos de férias

Centro universitário abre inscrições gratuitas para cursos em FortalezaAs Inscrições para o curso Masterclass Férias 2026.1 são para áreas de Saúde, Ciências Jurídicas, Comunicação Criativa, Tecnologias, Egenharias e Gestão
O Centro Universitário Estácio Ceará está com inscrições abertas para o curso Masterclass Férias 2026.1. Uma programação gratuita de férias voltada para estudantes, profissionais e interessados em diversas áreas do conhecimento.
A ação ocorrerá presencialmente, nos dias 26 a 30 de janeiro, nas unidades Via Corpvs, Centro e Parangaba. As inscrições já podem ser feitas gratuitamente.
De acordo com o reitor da Estácio Ceará, Vinícius Pereira, o curso reforça o compromisso da instituição com a formação continuada e a aproximação entre teoria e prática.
Leia mais
"A Masterclass Férias foi pensada para proporcionar uma experiência acadêmica dinâmica, conectada às exigências do mercado e aberta não apenas aos nossos alunos, mas também à comunidade. É uma oportunidade de atualização, experimentação e contato direto com diferentes áreas profissionais", afirma.
A iniciativa abrange as áreas da Saúde, Ciências Jurídicas, Comunicação Criativa, Tecnologias, Egenharias e Gestão, com conteúdos alinhados às demandas do mercado e com foco na prática profissional.
Os participantes podem escolher os cursos de interesse e o campus desejado diretamente pela plataforma Sympla, por meio da página oficial da Masterclass.
Serviço
Masterclass Férias 2026.1 - Estácio
- Local: Unidades da Estácio Via Corpvs (R. Eliseu Uchôa Beco, 600 - Guararapes), Centro (Av. Duque de Caxias, 101 - Centro) e Parangaba (Av. Senador Fernandes Távora, 137A - Jóquei Clube)
- Data: 26 a 30 de janeiro de 2026
- Inscrições pelo link do Sympla
Liquidação do banco Will: como clientes devem proceder após liquidação pelo BC? | O POVO NEWS
Mais notícias de Economia
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado