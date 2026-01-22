Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Estácio Ceará abre inscrições gratuitas para cursos de férias

Centro universitário abre inscrições gratuitas para cursos em Fortaleza

As Inscrições para o curso Masterclass Férias 2026.1 são para áreas de Saúde, Ciências Jurídicas, Comunicação Criativa, Tecnologias, Egenharias e Gestão
Atualizado às Autor Isabella Pascoal
Isabella Pascoal Autor
Tipo Notícia

O Centro Universitário Estácio Ceará está com inscrições abertas para o curso Masterclass Férias 2026.1. Uma programação gratuita de férias voltada para estudantes, profissionais e interessados em diversas áreas do conhecimento. 

A ação ocorrerá presencialmente, nos dias 26 a 30 de janeiro, nas unidades Via Corpvs, Centro e Parangaba. As inscrições já podem ser feitas gratuitamente

De acordo com o reitor da Estácio Ceará, Vinícius Pereira, o curso reforça o compromisso da instituição com a formação continuada e a aproximação entre teoria e prática.

"A Masterclass Férias foi pensada para proporcionar uma experiência acadêmica dinâmica, conectada às exigências do mercado e aberta não apenas aos nossos alunos, mas também à comunidade. É uma oportunidade de atualização, experimentação e contato direto com diferentes áreas profissionais", afirma.

A iniciativa abrange as áreas da Saúde, Ciências Jurídicas, Comunicação Criativa, Tecnologias, Egenharias e Gestão, com conteúdos alinhados às demandas do mercado e com foco na prática profissional.

Os participantes podem escolher os cursos de interesse e o campus desejado diretamente pela plataforma Sympla, por meio da página oficial da Masterclass.

Serviço

Masterclass Férias 2026.1 - Estácio

  • Local: Unidades da Estácio Via Corpvs (R. Eliseu Uchôa Beco, 600 - Guararapes), Centro (Av. Duque de Caxias, 101 - Centro) e Parangaba (Av. Senador Fernandes Távora, 137A - Jóquei Clube)
  • Data: 26 a 30 de janeiro de 2026
  • Inscrições pelo link do Sympla

