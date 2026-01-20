Americanas muda para espaço menor no Iguatemi Bosque

Lojas Americanas muda seu local no shopping Iguatemi Bosque após 30 anos em sua antiga localidade / Crédito: Reprodução / @iguatemifortaleza

A Lojas Americanas passou por uma mudança de espaço no Shopping Iguatemi Bosque, em Fortaleza. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Após reforma, a unidade deixou o ponto que ocupava há cerca de 30 anos e reabriu, na semana passada, em um espaço menor, ao lado do endereço anterior.

A nova loja segue no Piso L1, em frente ao Banco do Brasil, com ambiente repaginado e foco em mais praticidade para a rotina dos consumidores.