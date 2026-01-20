Americanas muda para espaço menor no Iguatemi Bosque

Após 30 anos, Americanas muda para espaço menor no Iguatemi BosqueA nova loja segue no Piso L1, em frente ao Banco do Brasil, com ambiente repaginado e foco no que chamam de praticidade para o consumidor
A Lojas Americanas passou por uma mudança de espaço no Shopping Iguatemi Bosque, em Fortaleza.
Após reforma, a unidade deixou o ponto que ocupava há cerca de 30 anos e reabriu, na semana passada, em um espaço menor, ao lado do endereço anterior.
A nova loja segue no Piso L1, em frente ao Banco do Brasil, com ambiente repaginado e foco em mais praticidade para a rotina dos consumidores.
De acordo com o Iguatemi Bosque, a redução de área está alinhada à estratégia do shopping para a gestão do mix de lojas do mall, acompanhando ajustes no perfil e na ocupação dos espaços comerciais.
A Americanas informou, por meio de nota, que a reinauguração faz parte do plano de transformação da companhia, focado em eficiência e rentabilidade.
"A atualização incluiu a otimização da área de vendas e tornará a jornada de compras ainda mais fluida, facilitando a visualização dos produtos e a experiência dos clientes. Entre as novidades, a loja passa a contar com o serviço de prateleira infinita, que integra o estoque da unidade ao portfólio ampliado disponível no site e no app, garantindo acesso a uma variedade ainda maior de itens"
A rede reforça que o Ceará é o quinto estado com maior presença da varejista no País, com mais de 75 lojas. E está prevista a abertura de uma nova unidade em fevereiro.