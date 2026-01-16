Valores a Receber: quem pode ter dinheiro esquecido no banco

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Valores a Receber: saiba quem pode ter dinheiro esquecido no banco

O programa do Banco Central possibilita a consulta e resgate de valores esquecidos em bancos ou qualquer outra instituição financeira; saiba como
O programa Valores a Receber (SVR), do Banco Central (BC), permite que dinheiro esquecido em bancos possa ser consultado e resgatado por pessoas e empresas.

Segundo o BC, mais de R$ 1 bilhões estão disponíveis para resgate. Do valor total, R$ 7,8 bilhões são de 49 milhões de pessoas físicas e os restantes R$ 2,2 bilhões pertencem a 5 milhões de empresas.

Confira quem pode ter dinheiro esquecido no banco, além de como resgatar o valor e cuidados para não cair em golpes.

Valores a receber: quem pode ter dinheiro esquecido em bancos

Pelo serviço do BC, é possível resgatar o dinheiro esquecido em bancos e em contas. O SVR também permite a consulta da existência do valor em qualquer instituição financeira.

Veja quem tem/pode ter dinheiro esquecido em bancos:

  • Pessoas físicas: titulares de contas, cheques não compensados, saldos de contas inativas e consórcios, por exemplo;
  • Pessoas jurídicas: empresas encerradas ou não;
  • Pessoas falecidas: por meio de herdeiros ou representantes legais.

Passo a passo para solicitar e resgatar dinheiro esquecido

O Valores a Receber permite a consulta com o login da Conta gov.br ou sem. Pelo Gov, a conta deve ser nível prata e ouro, assim como deve ter a verificação em duas etapas habilitada, para acessar o serviço; saiba como habilitar:

  • Baixe o aplicativo Gov.br no celular e acesse a conta com o login;
  • Procure a área “Segurança da Conta” na tela de início;
  • Selecione “Verificação em duas etapas” para habilitá-lo;
  • Depois, para cada acesso ao SVR, um código será gerado.

Para acessar sem login, o sistema pode ser acessado pelo site do Valor a Receber, informando os dados que forem necessários.

Se, ao entrar, tiver algum valor disponível, dados, como o quanto e a origem do que deve ser recebido, assim como o nome e o contato da instituição responsável, devem constar; confira como solicitar o resgate do dinheiro:

Com Pix (opção “Solicitar por aqui”)

  1. Selecione uma de suas chaves e informe seus dados pessoais;
  2. Guarde o número de protocolo na necessidade de entrar em contato com a instituição;
  3. Nesse meio-tempo, a instituição pode entrar em contato pelo telefone ou e-mail informados para confirmar a identidade ou tirar dúvidas sobre a devolução.”
  4. O valor será recebido em até 12 dias úteis;

Sem Pix (opção “Solicitar por aqui”)

  1. Entre em contato com a instituição pelo telefone ou e-mail informado por ela para negociar a forma de devolução;
  2. A instituição financeira não será obrigada a devolver o valor em 12 dias úteis;
  3. Para facilitar, crie uma chave Pix e volte ao sistema para solicitar o valor;

Quando a opção ‘Solicitar por aqui’ não aparece

  1. Entre em contato com a instituição pelo telefone ou e-mail informado por ela para negociar a forma de devolução;
  2. A instituição financeira não será obrigada a devolver o valor em 12 dias úteis;

Veja cuidados contra golpes financeiros

Antes de realizar o processo de conferir o valor a receber e solicitá-lo, alguns cuidados são recomendados pelo Banco Central; confira:

  • O único site para consultar e saber como solicitar a devolução de valores pessoais, de empresas ou de pessoas falecidas é pelo valoresareceber.bcb.gov.br;
  • Não faça qualquer tipo de pagamento para ter acesso aos valores: todos os serviços do Valores a Receber são gratuitos;
  • O Banco Central não envia links ou entra em contato com seus beneficiários para tratar sobre o programa ou confirmar dados pessoais;
  • A única instituição que poderá entrar em contato com a pessoa que receberá o valor é a que aparece no Sistema de Valores a Receber e ela nunca vai pedir a senha do usuário, que nunca deve compartilhar com ninguém;
  • Não clique em links suspeitos enviados via e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram.

