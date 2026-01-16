Valores a Receber: quem pode ter dinheiro esquecido no banco

O Banco Central é responsável pelo programa Valores a Receber, que acumula o valor de bilhões esquecidos por pessoas e empresas / Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O programa Valores a Receber (SVR), do Banco Central (BC), permite que dinheiro esquecido em bancos possa ser consultado e resgatado por pessoas e empresas. Segundo o BC, mais de R$ 1 bilhões estão disponíveis para resgate. Do valor total, R$ 7,8 bilhões são de 49 milhões de pessoas físicas e os restantes R$ 2,2 bilhões pertencem a 5 milhões de empresas.

Confira quem pode ter dinheiro esquecido no banco, além de como resgatar o valor e cuidados para não cair em golpes.

Baixe o aplicativo Gov.br no celular e acesse a conta com o login;



Procure a área “Segurança da Conta” na tela de início;



Selecione “Verificação em duas etapas” para habilitá-lo;



Depois, para cada acesso ao SVR, um código será gerado. Para acessar sem login, o sistema pode ser acessado pelo site do Valor a Receber, informando os dados que forem necessários. Se, ao entrar, tiver algum valor disponível, dados, como o quanto e a origem do que deve ser recebido, assim como o nome e o contato da instituição responsável, devem constar; confira como solicitar o resgate do dinheiro: Com Pix (opção “Solicitar por aqui”)

Selecione uma de suas chaves e informe seus dados pessoais;

Guarde o número de protocolo na necessidade de entrar em contato com a instituição; Nesse meio-tempo, a instituição pode entrar em contato pelo telefone ou e-mail informados para confirmar a identidade ou tirar dúvidas sobre a devolução.”

O valor será recebido em até 12 dias úteis; Sem Pix (opção “Solicitar por aqui”) Entre em contato com a instituição pelo telefone ou e-mail informado por ela para negociar a forma de devolução;

A instituição financeira não será obrigada a devolver o valor em 12 dias úteis;

Para facilitar, crie uma chave Pix e volte ao sistema para solicitar o valor; Quando a opção ‘Solicitar por aqui’ não aparece Entre em contato com a instituição pelo telefone ou e-mail informado por ela para negociar a forma de devolução;

A instituição financeira não será obrigada a devolver o valor em 12 dias úteis;