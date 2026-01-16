Valores a Receber: quem pode ter dinheiro esquecido no banco

Valores a Receber: saiba quem pode ter dinheiro esquecido no bancoO programa do Banco Central possibilita a consulta e resgate de valores esquecidos em bancos ou qualquer outra instituição financeira; saiba como
O programa Valores a Receber (SVR), do Banco Central (BC), permite que dinheiro esquecido em bancos possa ser consultado e resgatado por pessoas e empresas.
Segundo o BC, mais de R$ 1 bilhões estão disponíveis para resgate. Do valor total, R$ 7,8 bilhões são de 49 milhões de pessoas físicas e os restantes R$ 2,2 bilhões pertencem a 5 milhões de empresas.
Confira quem pode ter dinheiro esquecido no banco, além de como resgatar o valor e cuidados para não cair em golpes.
Valores a receber: quem pode ter dinheiro esquecido em bancos
Pelo serviço do BC, é possível resgatar o dinheiro esquecido em bancos e em contas. O SVR também permite a consulta da existência do valor em qualquer instituição financeira.
Veja quem tem/pode ter dinheiro esquecido em bancos:
- Pessoas físicas: titulares de contas, cheques não compensados, saldos de contas inativas e consórcios, por exemplo;
- Pessoas jurídicas: empresas encerradas ou não;
- Pessoas falecidas: por meio de herdeiros ou representantes legais.
Passo a passo para solicitar e resgatar dinheiro esquecido
O Valores a Receber permite a consulta com o login da Conta gov.br ou sem. Pelo Gov, a conta deve ser nível prata e ouro, assim como deve ter a verificação em duas etapas habilitada, para acessar o serviço; saiba como habilitar:
- Baixe o aplicativo Gov.br no celular e acesse a conta com o login;
- Procure a área “Segurança da Conta” na tela de início;
- Selecione “Verificação em duas etapas” para habilitá-lo;
- Depois, para cada acesso ao SVR, um código será gerado.
Para acessar sem login, o sistema pode ser acessado pelo site do Valor a Receber, informando os dados que forem necessários.
Se, ao entrar, tiver algum valor disponível, dados, como o quanto e a origem do que deve ser recebido, assim como o nome e o contato da instituição responsável, devem constar; confira como solicitar o resgate do dinheiro:
Com Pix (opção “Solicitar por aqui”)
- Selecione uma de suas chaves e informe seus dados pessoais;
- Guarde o número de protocolo na necessidade de entrar em contato com a instituição;
- Nesse meio-tempo, a instituição pode entrar em contato pelo telefone ou e-mail informados para confirmar a identidade ou tirar dúvidas sobre a devolução.”
- O valor será recebido em até 12 dias úteis;
Sem Pix (opção “Solicitar por aqui”)
- Entre em contato com a instituição pelo telefone ou e-mail informado por ela para negociar a forma de devolução;
- A instituição financeira não será obrigada a devolver o valor em 12 dias úteis;
- Para facilitar, crie uma chave Pix e volte ao sistema para solicitar o valor;
Quando a opção ‘Solicitar por aqui’ não aparece
- Entre em contato com a instituição pelo telefone ou e-mail informado por ela para negociar a forma de devolução;
- A instituição financeira não será obrigada a devolver o valor em 12 dias úteis;
Veja cuidados contra golpes financeiros
Antes de realizar o processo de conferir o valor a receber e solicitá-lo, alguns cuidados são recomendados pelo Banco Central; confira:
- O único site para consultar e saber como solicitar a devolução de valores pessoais, de empresas ou de pessoas falecidas é pelo valoresareceber.bcb.gov.br;
- Não faça qualquer tipo de pagamento para ter acesso aos valores: todos os serviços do Valores a Receber são gratuitos;
- O Banco Central não envia links ou entra em contato com seus beneficiários para tratar sobre o programa ou confirmar dados pessoais;
- A única instituição que poderá entrar em contato com a pessoa que receberá o valor é a que aparece no Sistema de Valores a Receber e ela nunca vai pedir a senha do usuário, que nunca deve compartilhar com ninguém;
- Não clique em links suspeitos enviados via e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram.