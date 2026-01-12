Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cerca de 17,4 milhões saem da pobreza em dois anos, aponta estudo

Segundo a FGV, o ano de 2024 teve também o maior nível histórico de ascensão social para as classes A, B e C
Um estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) apontou que entre 2022 e 2024, cerca de 17,4 milhões de pessoas saíram da pobreza e passaram a integrar as classes A, B e C. 

O levantamento foi feito com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, que vão de 1976 a 2024. Esse montante equivale à população inteira do Equador.

Ainda conforme a FGV, o ritmo da mudança foi 74% mais acelerado em relação ao verificado entre 2003 e 2014.

Ao todo, a parcela da população nas classes A, B e C cresceu 8,44 pontos percentuais, sendo que de 13 a 14 pontos percentuais são representados por quem recebe o Bolsa Família ou o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

De acordo com o diretor da FGV Social, Marcelo Neri, a renda gerada pelo trabalho impulsionou a mudança de classes sociais. “O ganho de renda do trabalho foi o principal motor de ascensão social da chamada classe média. A regra de proteção do Bolsa Família impulsiona a geração de carteiras de trabalho, que talvez seja o principal símbolo da nova classe média vinda da base da distribuição de renda”, ponderou.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), as classes A, B e C são usadas em estudos socioeconômicos para organizar a população de acordo com a renda familiar, sendo a classe C, ou classe média, formada por famílias que conseguem atender às necessidades básicas e que têm algum poder de consumo. Por sua vez, as classes A e B reúnem famílias com faixa de renda mais altas e maior estabilidade financeira.

No ano de 2024, o Brasil registrou o maior nível histórico de participação das classes A, B e C, desde o início da série histórica em 1976. Ao todo, as três classes somaram 78,18% da população, sendo que a classe C concentrou 60,97% da população e as classes A e B somaram 17,21%. Por outro lado, as classes D e E registraram suas mínimas históricas: 15,05% e 6,77%, respectivamente.

Para o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, “os mais pobres vem ganhando oportunidades com o crescimento econômico acima de 3% ao ano, oportunidades de emprego e pequenos e médios negócios, ampliando a renda, aumentando a capacidade de consumo, o que impulsiona o próprio crescimento contínuo da economia”.

“O dinheiro nas mãos de milhões dentre os mais pobres, que começam com um Bolsa Família e depois as portas se abrem para um emprego ou um negócio assistido”, conclui Wellington Dias.

