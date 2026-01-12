Cerca de 17,4 milhões saem da pobreza em dois anos, aponta estudo

De acordo com o diretor da FGV Social, Marcelo Neri, a renda gerada pelo trabalho impulsionou a mudança de classes sociais / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Um estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) apontou que entre 2022 e 2024, cerca de 17,4 milhões de pessoas saíram da pobreza e passaram a integrar as classes A, B e C. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

De acordo com o diretor da FGV Social, Marcelo Neri, a renda gerada pelo trabalho impulsionou a mudança de classes sociais. “O ganho de renda do trabalho foi o principal motor de ascensão social da chamada classe média. A regra de proteção do Bolsa Família impulsiona a geração de carteiras de trabalho, que talvez seja o principal símbolo da nova classe média vinda da base da distribuição de renda”, ponderou. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), as classes A, B e C são usadas em estudos socioeconômicos para organizar a população de acordo com a renda familiar, sendo a classe C, ou classe média, formada por famílias que conseguem atender às necessidades básicas e que têm algum poder de consumo. Por sua vez, as classes A e B reúnem famílias com faixa de renda mais altas e maior estabilidade financeira. No ano de 2024, o Brasil registrou o maior nível histórico de participação das classes A, B e C, desde o início da série histórica em 1976. Ao todo, as três classes somaram 78,18% da população, sendo que a classe C concentrou 60,97% da população e as classes A e B somaram 17,21%. Por outro lado, as classes D e E registraram suas mínimas históricas: 15,05% e 6,77%, respectivamente.