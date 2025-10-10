Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lula diz que pretende criar 'sociedade de classe média' com políticas de inclusão social

Lula diz que pretende criar 'sociedade de classe média' com políticas de inclusão social

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta sexta-feira, 10, que pretende criar uma "sociedade de classe média" no Brasil a partir de políticas de inclusão social. A declaração foi feita durante o lançamento da nova linha de crédito imobiliário, no Centro de Convenções Rebouças, na capital paulista.

"Há uma necessidade da gente continuar fazendo política de inclusão social para ver se a gente faz as pessoas subirem um degrau na escala social, para que a gente crie uma espécie de sociedade de classe média", afirmou Lula, destacando ainda que ninguém gosta de ser pobre e que é responsabilidade do Estado zelar pelas classes mais baixas.

O presidente também rebateu as críticas feitas aos programas do governo, afirmando que 90% dos brasileiros são beneficiados com os projetos liderados pelo governo federal.

Derrota na MP do IOF

Citando a derrota do governo na MP com alternativas à alta do IOF, ocorrida na quarta-feira, 8, o presidente declarou que ricos, fintechs e bets não querem pagar uma "merreca" de tributos.

"Muita gente faz muitas críticas às políticas de inclusão social que nós fazemos, que é muito dinheiro para Bolsa Família e Pé-de-meia, mas acontece que somos uma sociedade em que 90% ganham menos de R$ 5 mil por mês", declarou Lula.

O presidente também brincou com o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), afirmando que, no passado, o Brasil era uma "república de invasão de condomínio" e questionando se o parlamentar, que é uma liderança do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MTST), vivia essa época.

"Todo mundo sabe que esse País virou uma república de invasão de condomínio. O Boulos está aqui, eu não sei se Boulos era da época de invadir condomínio", brincou o petista.

Novo modelo de crédito imobiliário

Lula participou nesta sexta-feira do lançamento do novo modelo de crédito imobiliário lançado pelo governo federal. A proposta do governo pretende corrigir o esgotamento da poupança como fonte de financiamento imobiliário e criar uma transição para um modelo mais flexível e sustentável.

No novo mecanismo, a cada real emprestado no crédito habitacional, os bancos vão poder usar o mesmo valor em recursos da poupança livremente por até cinco anos, um prazo prorrogável mediante a concessão de novos financiamentos.

Hoje, 65% dos recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos (SBPE) precisam ser direcionados para o crédito imobiliário, enquanto 20% são recolhidos como compulsório pelo BC e 15% são de uso livre. Inicialmente, a autoridade monetária deve liberar cinco pontos porcentuais do compulsório para o uso das instituições que aderirem ao modelo, com impacto estimado entre R$ 20 bilhões e R$ 25 bilhões no crédito imobiliário.

Nos recursos liberados, 80% deverão ser aplicados no Sistema de Financiamento Habitacional (SFH), com taxa de juros máxima de 12% ao ano, e os 20% restantes no Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), que opera a taxas de mercado. A divisão valerá inclusive para os valores liberados do compulsório.

O novo modelo será implementado gradualmente até o fim de 2026, em fase de testes, e deve entrar em pleno funcionamento em 2027. O período de transição foi um pedido do setor da construção civil, que alertou para o risco de rupturas bruscas no sistema de crédito.

