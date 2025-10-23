Fortaleza é a 5ª cidade mais procurada no Voa Brasil

Ao todo, foram 3.051 reservas feitas com destino à capital cearense / Crédito: FCO FONTENELE

Fortaleza é a 5ª cidade mais procurada para reservas do programa Voa Brasil, conforme revela levantamento do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor). Ao todo, foram 3.051 reservas feitas com destino à capital cearense. No Nordeste apenas Recife superou Fortaleza, com 3.900 reservas e ficou na terceira posição nacional.