Fortaleza é a 5ª cidade mais procurada no Voa Brasil

Fortaleza é a 5ª cidade mais procurada no Voa BrasilPrograma de inclusão social da aviação brasileira atingiu nesta quinta-feira, 23, a marca de 50 mil reservas efetuadas
Fortaleza é a 5ª cidade mais procurada para reservas do programa Voa Brasil, conforme revela levantamento do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor).
Ao todo, foram 3.051 reservas feitas com destino à capital cearense. No Nordeste apenas Recife superou Fortaleza, com 3.900 reservas e ficou na terceira posição nacional.
A liderança é de São Paulo, com 13.950 reservas, seguida pelo Rio de Janeiro, com 4.900. Já a cidade de Brasília teve a quarta maior procura no País, com 3.291.
O Voa Brasil atingiu nesta quinta-feira, a propósito, a marca de 50 mil reservas efetuadas desde o início do programa de inclusão social da aviação brasileira. Esse quantitativo é o equivalente a 350 aeronaves de passageiros.
O programa oferece passagens aéreas de até R$ 200 a aposentados do INSS, que não viajaram nos últimos 12 meses. As passagens são disponibilizadas, sem recursos públicos, pela próprias companhias aéreas em assentos ociosos, principalmente em períodos de baixa temporada. As reservas podem ser consultadas pelo site gov.br/voabrasil. Segundo o MPor, a reserva número 50 mil, foi efetuada no trecho São Paulo-Brasília por volta do meio-dia.
“Nosso objetivo sempre foi a inserção social, a ampliação do número de pessoas no transporte aéreo. E este é um número para se comemorar, pois estamos permitindo que pessoas que não voam há pelo menos um ano ou que nunca voaram tenham a oportunidade de rever parentes, conhecer seus netos ou simplesmente fazer turismo, o que acaba também movimentando a economia local”, ressaltou o ministro Silvio Costa Filho.
Segundo o MPor até o momento, o Voa Brasil movimentou 88 aeroportos em 86 cidades de todos os estados do país. As regiões Sudeste (43%) e Nordeste (40%) continuam sendo as mais procuradas, com 20 e 21 municípios atendidos respectivamente. Na sequência, aparecem Centro-Oeste (8%), Sul (5%) e Norte (3%), movimentando respectivamente aeroportos de 9, 21 e 15 cidades.
“Na movimentação geral em 2024, o percentual de passageiros que procuraram o Nordeste é de 20%. Os números do Voa Brasil indicam que a região está sendo bem procurada pelos aposentados, pois atinge 40% das reservas efetuadas”, observou Daniel Longo, secretário Nacional de Aviação Civil.
