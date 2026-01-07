Marinho: previsão é que novas regras façam aumentar o número de empresas no PAT

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse nesta quarta-feira, 7, que as novas regras do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) devem ampliar as empresas no benefício, aumentando a oferta e podendo reduzir os custos. Ele participou do programa Bom Dia, Ministro da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

"Nossa previsão que vai aumentar a quantidade de empresas, restaurantes e mercados que possam aderir ao programa para oferecer uma oferta de possibilidades maiores para os trabalhadores...e se tem amplitude de oferta possibilidade da redução do preço da refeição do preço do alimento que eventualmente ele está consumindo lá", comentou Marinho.