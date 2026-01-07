Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Marinho: previsão é que novas regras façam aumentar o número de empresas no PAT

Marinho: previsão é que novas regras façam aumentar o número de empresas no PAT

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse nesta quarta-feira, 7, que as novas regras do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) devem ampliar as empresas no benefício, aumentando a oferta e podendo reduzir os custos. Ele participou do programa Bom Dia, Ministro da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

"Nossa previsão que vai aumentar a quantidade de empresas, restaurantes e mercados que possam aderir ao programa para oferecer uma oferta de possibilidades maiores para os trabalhadores...e se tem amplitude de oferta possibilidade da redução do preço da refeição do preço do alimento que eventualmente ele está consumindo lá", comentou Marinho.

O ministro afirmou que as novas regras passam a valer em fevereiro com limite máximo de taxa dos estabelecimentos que aderirem e prazo máximo para o pagamento desses mercados e restaurantes.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar