UE espera assinar 'em breve' o acordo comercial com o Mercosul

A Comissão Europeia mencionou, nesta segunda-feira (5), "avanços" entre os Estados-membros rumo à aprovação do pacto comercial com os países sul-americanos do Mercosul e espera assiná-lo "em breve". Paula Pinho, porta-voz do braço Executivo da União Europeia, não confirmou a data de 12 de janeiro prevista para a assinatura do acordo de livre comércio com Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, mas assegurou que o bloco está "no caminho certo" para assiná-lo em breve.

Pinho destacou, em uma coletiva de imprensa, "avanços nas últimas duas semanas". Após 25 anos de negociações, o acordo criaria a maior área de livre comércio do mundo, impulsionando as relações comerciais entre os 27 países da UE e os membros do Mercosul. Mas os planos para a assinatura na reunião em Foz do Iguaçu em 20 de dezembro esbarraram na posição da Itália e da França. Ambos solicitaram, naquele momento, adiar a assinatura diante das preocupações do setor agrícola de seus respectivos países. O acordo ajudará a União Europeia a exportar mais veículos, máquinas, vinhos e outras bebidas alcoólicas para os países do Mercosul em meio às tensões comerciais mundiais.

Em contrapartida, facilitaria a entrada de carne, açúcar, arroz, mel e soja sul-americanos na Europa. Isso alarmou muitos produtores europeus que temem ser afetados pelo fluxo de produtos baratos procedentes do Brasil e de seus vizinhos. Itália e França pediram a inclusão de mais cláusulas de salvaguarda, controles rigorosos às importações e normas mais severas para os produtores do Mercosul, a fim de proteger seus agricultores.

Antes de viajar para a América Latina, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, precisa primeiro obter a autorização dos Estados-membros por maioria qualificada. Essa votação poderá ocorrer na sexta-feira durante uma reunião entre os representantes dos 27, segundo fontes diplomáticas. Mas antes, os ministros da Agricultura dos países da UE farão na quarta-feira uma reunião em Bruxelas sobre o acordo com o Mercosul. Também discutirão a Política Agrícola Comum (PAC). O acordo comercial com o Mercosul está na pauta de uma reunião entre diplomatas europeus, mas sem garantia de que seja tomada uma decisão, contaram alguns deles à AFP.

Apesar do adiamento, Ursula von der Leyen "confia" na perspectiva de chegar a um acordo. - Pesticidas proibidos - Entre os defensores do tratado destacam-se Espanha e Alemanha, que pretendem relançar a sua indústria, afetada pela concorrência chinesa e pelas tarifas nos Estados Unidos.