Aposentadoria em 2026: o que mudou e como calcular

Aposentadoria em 2026: saiba o que mudou e como calcularConfira as mudanças de idade, tempo de contribuição e pontos que entraram em vigor a partir deste ano
O ano de 2026 começou com mudanças nas regras de aposentadoria para quem está prestes a se aposentar.
Essas mudanças são ajustes anuais aprovados pela reforma da Previdência e, se você é contribuinte do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) desde antes de 2019, é importante entender o que muda para conseguir o benefício.
A regra geral exige que mulheres se aposentem com a idade mínima de 62 anos e pelo menos 15 anos de contribuição. Para homens, são 65 anos de idade e 20 de contribuição. A seguir, veja quais são as mudanças para 2026 e saiba como calcular a aposentadoria:
Aposentadoria em 2026: confira as regras de transição
As regras de transição são voltadas para quem já contribuía antes da aprovação da reforma da Previdência, estabelecendo uma passagem entre as exigências antigas e as atuais do benefício.
Essas regras podem alterar o momento em que o benefício será concedido e o valor que o contribuinte receberá. Assim, o trabalhador pode se aposentar a partir da regra que for mais benéfica para ele.
Tempo de contribuição + idade mínima
Nessa categoria, a idade mínima para se aposentar é progressiva e sobe seis meses anualmente. Além disso, é exigido um tempo mínimo de contribuição, sendo de 30 anos para as mulheres e de 35 para os homens.
- 2026: Homens - 64 anos e meio / Mulheres - 59 anos e meio
- 2027: Homens - 65 anos / Mulheres - 60 anos
- 2028: Homens - 65 anos / Mulheres - 60 anos e meio
- 2029: Homens - 65 anos / Mulheres - 61 anos
- 2030: Homens - 65 anos / Mulheres - 61 anos e meio
- 2031: Homens - 65 anos / Mulheres - 62 anos
Por idade
A regra considera a idade mínima de 65 anos para homens e de 62 para as mulheres, e um tempo de contribuição de 15 anos para ambos.
Pedágio de 50% e 100%
Criada para os trabalhadores que estavam prestes a se aposentar em 2019, a regra estabelece um “pedágio” equivalente a 50% do tempo de contribuição que faltava.
Assim, se um trabalhador que já havia contribuído por 33 anos e que, antes da reforma da Previdência, precisava de mais 24 meses de contribuição para se aposentar, terá de trabalhar apenas mais 12 meses para conseguir o benefício.
Nessa modalidade, a idade mínima exigida é de 57 anos para mulheres e de 60 anos para homens.
Já na regra do Pedágio 100%, ela exige que o trabalhador cumpra integralmente o tempo de contribuição pendente para se aposentar. Neste método, a vantagem é que o valor do benefício pode ser maior que o do pedágio de 50%.
Regra dos pontos
São os pontos obtidos a partir da soma entre idade e tempo de contribuição. Em 2026, a pontuação mínima será de 92 para mulheres e de 102 pontos para homens.
INSS: saiba como calcular sua aposentadoria
O INSS liberou um recurso que ajuda a saber quanto tempo falta para se aposentar, seja por idade ou por tempo de contribuição.
A simulação é feita com as informações que estão na base de dados do INSS. Também é possível incluir vínculos e alterar sua data de nascimento no momento da simulação.
O resultado gerado pela calculadora vale somente para consulta e não garante direito ao benefício. Além disso, o resultado é gerado online, não sendo necessário ir a uma unidade do INSS.
Passo a passo para calcular a aposentadoria:
- Entre no Meu INSS
- Informe seu CPF e senha
- Clique em “Do que você precisa?” e escreva “Simular Aposentadoria”
- Serão exibidas as simulações para todas as regras, antes e depois da reforma da previdência
- Clique em “Baixar PDF” para mais detalhes