Aposentadoria em 2026: o que mudou e como calcular

O ano de 2026 começou com mudanças nas regras de aposentadoria para quem está prestes a se aposentar. Essas mudanças são ajustes anuais aprovados pela reforma da Previdência e, se você é contribuinte do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) desde antes de 2019, é importante entender o que muda para conseguir o benefício.

A regra geral exige que mulheres se aposentem com a idade mínima de 62 anos e pelo menos 15 anos de contribuição. Para homens, são 65 anos de idade e 20 de contribuição. A seguir, veja quais são as mudanças para 2026 e saiba como calcular a aposentadoria: Leia mais Saiba quando é o quinto dia útil de cada mês em 2026 Sobre o assunto Saiba quando é o quinto dia útil de cada mês em 2026 Aposentadoria em 2026: confira as regras de transição As regras de transição são voltadas para quem já contribuía antes da aprovação da reforma da Previdência, estabelecendo uma passagem entre as exigências antigas e as atuais do benefício. Essas regras podem alterar o momento em que o benefício será concedido e o valor que o contribuinte receberá. Assim, o trabalhador pode se aposentar a partir da regra que for mais benéfica para ele.

Tempo de contribuição + idade mínima Nessa categoria, a idade mínima para se aposentar é progressiva e sobe seis meses anualmente. Além disso, é exigido um tempo mínimo de contribuição, sendo de 30 anos para as mulheres e de 35 para os homens. 2026: Homens - 64 anos e meio / Mulheres - 59 anos e meio

2027: Homens - 65 anos / Mulheres - 60 anos

2028: Homens - 65 anos / Mulheres - 60 anos e meio

2029: Homens - 65 anos / Mulheres - 61 anos

2030: Homens - 65 anos / Mulheres - 61 anos e meio

2031: Homens - 65 anos / Mulheres - 62 anos Por idade A regra considera a idade mínima de 65 anos para homens e de 62 para as mulheres, e um tempo de contribuição de 15 anos para ambos. Pedágio de 50% e 100% Criada para os trabalhadores que estavam prestes a se aposentar em 2019, a regra estabelece um “pedágio” equivalente a 50% do tempo de contribuição que faltava.

Assim, se um trabalhador que já havia contribuído por 33 anos e que, antes da reforma da Previdência, precisava de mais 24 meses de contribuição para se aposentar, terá de trabalhar apenas mais 12 meses para conseguir o benefício. Nessa modalidade, a idade mínima exigida é de 57 anos para mulheres e de 60 anos para homens. Já na regra do Pedágio 100%, ela exige que o trabalhador cumpra integralmente o tempo de contribuição pendente para se aposentar. Neste método, a vantagem é que o valor do benefício pode ser maior que o do pedágio de 50%.