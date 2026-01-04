Supermercadista terá expansão com 2 novas lojas no CE para 2026

Honório Pinheiro, proprietário do Supermercado Pinheiro / Crédito: AURÉLIO ALVES

Em nova fase de expansão do número de lojas no Ceará, o Supermercado Pinheiro se prepara para inaugurar duas novas lojas em 2026. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Segundo o presidente e fundador, Honório Pinheiro, os dados de 2025 devem confirmar crescimento dos negócios ao dobro da inflação e acima da média supermercadista.

Para este ano, aponta a taxa de juros como um dos grandes desafios para o empresariado do comércio, mas mantém a previsão positiva. "É positiva porque a sinalização é de juros menores. Os juros altos são o grande câncer que afeta o comércio, principalmente." Em meio aos desafios, destaca que há muitos empresários com projetos a serem instalados no Ceará, o que demonstra que o Estado está evoluindo e mostrando diferenciais competitivos, como a expansão de sua infraestrutura, com aeroporto, porto e cabos. Ainda lembra que um desafio antigo, que é a formação de mão de obra, parece caminhar para uma resolução. "O Ceará tem feito seu dever de casa neste sentido", ressalta.

Nova gestão na CDL Fortaleza Honório Pinheiro também comentou sobre o início da nova gestão da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, da qual fará parte da diretoria. O movimento marca a chegada à presidência de Maurício Filizola, das farmácias Santa Branca, sucedendo Assis Cavalcante. Para Honório, a alternância de poder é importante e acredita que Maurício terá um papel importante na continuidade e ampliação de diálogos.