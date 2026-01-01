Crédito imobiliário do SBPE no Ceará alcança R$ 293,9 milhões em novembro

Números de imóveis financiados são superiores aos verificados em novembro do ano passado / Crédito: JÚLIO CAESAR

Em novembro de 2025, os financiamentos imobiliários com recursos das cadernetas do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) no Ceará somaram R$ 293,9 milhões. Ao todo, foram 929 unidades financiadas. Os números são superiores aos verificados em novembro do ano passado.

Quando a comparação é com o mês imediatamente anterior também houve aumento tanto no número de unidades financiadas quanto nos recursos utilizados. Em outubro deste ano, foram financiadas 738 unidades habitacionais, com recursos da ordem de R$ 258 milhões. Esses números representam crescimentos, respectivamente, de 25,8% e de 13,9%. No acumulado do ano, no entanto, 2025 teve resultados menos expressivos que em 2024. Para se ter uma ideia, neste ano foram 7.864 unidades financiadas e R$ 2,7 bilhões em recursos das cadernetas do SBPE, entre janeiro e novembro. Já no ano passado, em período equivalente, foram 10.096 unidades financiadas e R$ 3,4 bilhões em recursos alocados para esses financiamentos.

Cenário nacional No cenário nacional, os financiamentos imobiliários com recursos das cadernetas do SBPE somaram R$ 2,14 bilhões no último mês. O volume, segundo a Abecip, foi o quinto melhor para um mês de novembro na série histórica. Já na comparação com outubro, houve redução de 16,8%. O número também foi menor que o registrado em novembro do ano passado e teve retração de 17,1% Por sua vez, o volume de financiamento imobiliário contratado de janeiro até novembro foi de R$ 140,1 bilhões, ficando 17,1% menor que o montante verificado em período equivalente do ano passado. Já nos 12 meses encerrados em novembro de 2025, foram financiados R$ 157,8 bilhões com recursos da poupança SBPE, uma redução de 14,4% em relação aos 12 meses precedentes. Também houve redução no número de imóveis financiados nas modalidades de aquisição e construção, com 39,2 mil unidades, em novembro deste ano. O número é 2,1% menor que o registrado em outubro deste ano e 16,7% inferior ao verificado em novembro do ano passado.