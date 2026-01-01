Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Crédito imobiliário do SBPE no Ceará alcança R$ 293,9 milhões em novembro

Crédito imobiliário do SBPE no Ceará alcança R$ 293,9 milhões em novembro

Montante representa cerca de 21,9% mais volume financiado na comparação com período equivalente do ano passado
Autor Adriano Queiroz
Autor
Adriano Queiroz Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em novembro de 2025, os financiamentos imobiliários com recursos das cadernetas do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) no Ceará somaram R$ 293,9 milhões.

Ao todo, foram 929 unidades financiadas. Os números são superiores aos verificados em novembro do ano passado.

Em novembro de 2024, haviam sido utilizados R$ 263,2 milhões para financiar 798 empreendimentos. Isso representa cerca de 21,9% mais volume financiado na comparação com novembro passado.

em termos de unidades financiadas, o crescimento é de 16,4%. Os dados são da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).

Leia mais

Quando a comparação é com o mês imediatamente anterior também houve aumento tanto no número de unidades financiadas quanto nos recursos utilizados.

Em outubro deste ano, foram financiadas 738 unidades habitacionais, com recursos da ordem de R$ 258 milhões. Esses números representam crescimentos, respectivamente, de 25,8% e de 13,9%.

No acumulado do ano, no entanto, 2025 teve resultados menos expressivos que em 2024. Para se ter uma ideia, neste ano foram 7.864 unidades financiadas e R$ 2,7 bilhões em recursos das cadernetas do SBPE, entre janeiro e novembro. Já no ano passado, em período equivalente, foram 10.096 unidades financiadas e R$ 3,4 bilhões em recursos alocados para esses financiamentos.

Cenário nacional

No cenário nacional, os financiamentos imobiliários com recursos das cadernetas do SBPE somaram R$ 2,14 bilhões no último mês. O volume, segundo a Abecip, foi o quinto melhor para um mês de novembro na série histórica. Já na comparação com outubro, houve redução de 16,8%. O número também foi menor que o registrado em novembro do ano passado e teve retração de 17,1%

Por sua vez, o volume de financiamento imobiliário contratado de janeiro até novembro foi de R$ 140,1 bilhões, ficando 17,1% menor que o montante verificado em período equivalente do ano passado. Já nos 12 meses encerrados em novembro de 2025, foram financiados R$ 157,8 bilhões com recursos da poupança SBPE, uma redução de 14,4% em relação aos 12 meses precedentes.

Também houve redução no número de imóveis financiados nas modalidades de aquisição e construção, com 39,2 mil unidades, em novembro deste ano. O número é 2,1% menor que o registrado em outubro deste ano e 16,7% inferior ao verificado em novembro do ano passado.

entre janeiro e novembro de 2025, o total de imóveis financiados com recursos da poupança SBPE ficou em cerca de 408,3 mil unidades. O número é 21% menor que o registrado em período equivalente de 2024.

Por fim, nos últimos 12 meses encerrados em novembro de 2025, foram financiados 459,9 mil imóveis com recursos da poupança SBPE. O recuo em relação aos 12 meses anteriores é de 18,5%.

Poupança SBPE

Falando especificamente da poupança SBPE, em novembro foi registrada uma captação líquida negativa de R$ 519 milhões. No acumulado do ano, o balanço entre depósitos e saques foi negativo em R$ 67,5 bilhões. Já o saldo das cadernetas atingiu R$ 757 bilhões em novembro, o que representou uma retração de 1,2% em relação ao saldo de novembro de 2024.

Tenha acesso a mais conteúdo no Dei Valor!

Mais notícias de Economia

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar