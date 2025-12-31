Último dia de 2025 é de comércio tranquilo no Centro de Fortaleza

FORTALEZA-CE, BRASIL, 31-12-2025: No último dia de 2025, consumidores anteciparam as compras de fim de ano e deixaram o comércio da região com circulação abaixo do esperado(Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

O Centro de Fortaleza amanheceu diferente nesta quarta-feira, 31. No último dia de 2025, o cenário foi de pouca movimentação, lojas fechadas e ruas quase vazias de consumidores e ambulantes. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Na Estação Fashion, centro comercial inaugurado em 19 de novembro de 2025 e que reúne lojas de confecção, calçados e acessórios no Centro da Capital, a realidade não foi diferente.

O espaço, que costuma concentrar grande circulação de consumidores em datas comemorativas, apresentou corredores vazios e grande parte das lojas com as portas fechadas ao longo da manhã, refletindo o ritmo desacelerado do comércio neste último dia do ano.

Dona da loja Dalbuza, de moda masculina, Daniele Albuquerque afirma que o baixo movimento acompanha o cenário do Centro como um todo. "Até então o Centro não está com esse movimento todo", observa. FORTALEZA-CE, BRASIL, 31-12-2025: Daniele Albuquerque, proprietária da loja Dalbuza, de moda masculina, relata movimento abaixo do esperado no último dia de 2025 (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal Ainda assim, ela conta que havia expectativa de receber consumidores que deixaram compras para a última hora. "A gente espera aquele cliente que não deu tempo de comprar a roupa e vem só pra isso", diz, acrescentando que o espaço ainda atrai curiosos por ter sido inaugurado recentemente.

Apesar do cenário, ela avalia que, para sua loja, o desempenho tem sido positivo desde a abertura. Para muitos comerciantes, o movimento fraco já era previsto, diante do esvaziamento típico do dia 31. Outros, no entanto, apostavam nas compras de última hora para o Réveillon. Na loja de calçados Bibba, a vendedora Natália Tavares relata que a expectativa não se confirmou.

"O fluxo diminuiu, diminuiu mesmo", afirma ao comparar com o Natal. Segundo ela, não houve aumento significativo de clientes em busca de compras de última hora. "Hoje eu também esperava mais gente", diz.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 31-12-2025: Lojas fechadas e corredores vazios refletiram a desaceleração do comércio no dia 31 em contraste com o fluxo intenso registrado nas semanas que antecederam o Natal (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal Natália avalia que o cenário foi influenciado pelo grande número de lojas fechadas. "Dá a entender que quem está funcionando vai vender mais, mas não está acontecendo", afirma. Para ela, a redução do movimento está ligada principalmente às viagens e ao início do recesso. "Muita gente já viajou. Ontem mesmo tinha loja fechando duas, três horas da tarde porque o pessoal ia resolver outras coisas", lembra.

Em comparação com o Natal, a queda no fluxo foi significativa. Segundo lojistas, o volume de vendas nas últimas semanas de dezembro se concentrou majoritariamente nos dias que antecederam as festas natalinas. Daniele avalia que o desempenho do Natal foi superior. "O Natal foi maravilhoso", afirma, destacando que, apesar de ainda existir procura de última hora, o volume é bem menor. A estudante Letícia Silva conta que foi ao local apenas para resolver o que faltava para a virada. "Só uma roupa", resume.