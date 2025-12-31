"Quase lotação máxima": Canoa lidera lotação de hotéis no Ceará

Setur informou que ocupação da rede hoteleira da Praia chega a 99,17% / Crédito: AURÉLIO ALVES

A praia de Canoa Quebrada, a 159 quilômetros de Fortaleza, tem a rede hoteleira mais lotada do Ceará para o período de Réveillon 2026. Ao todo, os hotéis estão com 99,17% de ocupação, segundo informou a Secretaria do Turismo do Ceará (Setur). "Vocês vão passar a virada onde? Quem for para Aracati, cuida em sair de casa logo, porque Canoa Quebrada está com 99,17% de ocupação, quase lotação máxima", alertou o secretário Eduardo Bismarck na noite do dia 30.