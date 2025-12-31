"Quase lotação máxima": Canoa lidera lotação de hotéis no Ceará

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

"Quase lotação máxima": Canoa Quebrada lidera ocupação de hotéis para o Réveillon no Ceará

Segundo Secretaria do Turismo do Estado (Setur), ocupação hoteleira do Estado chega a 95%.Veja os municípios mais procurados
Atualizado às Autor Larissa Viegas
Larissa Viegas
Tipo Notícia

A praia de Canoa Quebrada, a 159 quilômetros de Fortaleza, tem a rede hoteleira mais lotada do Ceará para o período de Réveillon 2026. Ao todo, os hotéis estão com 99,17% de ocupação, segundo informou a Secretaria do Turismo do Ceará (Setur).

"Vocês vão passar a virada onde? Quem for para Aracati, cuida em sair de casa logo, porque Canoa Quebrada está com 99,17% de ocupação, quase lotação máxima", alertou o secretário Eduardo Bismarck na noite do dia 30.

Com dados para Porto das Dunas, Cumbuco, Jericoacoara, Pecém/Taíba, Camocim e Fortaleza, a Setur divulgou na manhã desta quarta-feira, 31, dados da ocupação da rede hoteleira do Ceará e relaciona às festas de Réveillon como as principais vetores de movimentação turística e econômica.

Leia mais

"Fortaleza cumpre um papel fundamental como porta de entrada do turismo no Ceará, mas o que esses dados mostram é que todo o Estado está ocupado e se beneficiando desse fluxo", destaca o secretário Eduardo Bismarck (Turismo).

Segundo estimativa, o período de 30 de dezembro de 2025 a 2 de janeiro de 2026 conta com taxa de ocupação hoteleira de 95% e R$ 819,7 milhões gerados na economia. Somente em Fortaleza, são 90 mil hóspedes e 225 mil turistas passarão pela capital antes de seguir para outros destinos. 

O Ceará ofertou 13.543 unidades habitacionais no período e uma receita turística estimada em R$ 468,4 milhões. Além do setor hoteleiro, também se beneficiam restaurantes, bares, comércio, transporte e serviços em geral.

Veja a ocupação em cada destino:

Também há uma forte ocupação hoteleira em destinos com grande apelo turístico, concentrados principalmente no litoral: 

  1. Canoa Quebrada: 99,17%
  2. Porto das Dunas: 91,40%
  3. Cumbuco: 89,92%
  4. Jericoacoara: 88,04%
  5. Pecém / Taíba: 85,55%
  6. Camocim: 85,42%

NOVOS RUMOS DO TURISMO NO CEARÁ

