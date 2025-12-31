"Quase lotação máxima": Canoa lidera lotação de hotéis no Ceará

"Quase lotação máxima": Canoa Quebrada lidera ocupação de hotéis para o Réveillon no CearáSegundo Secretaria do Turismo do Estado (Setur), ocupação hoteleira do Estado chega a 95%.Veja os municípios mais procurados
A praia de Canoa Quebrada, a 159 quilômetros de Fortaleza, tem a rede hoteleira mais lotada do Ceará para o período de Réveillon 2026. Ao todo, os hotéis estão com 99,17% de ocupação, segundo informou a Secretaria do Turismo do Ceará (Setur).
"Vocês vão passar a virada onde? Quem for para Aracati, cuida em sair de casa logo, porque Canoa Quebrada está com 99,17% de ocupação, quase lotação máxima", alertou o secretário Eduardo Bismarck na noite do dia 30.
Com dados para Porto das Dunas, Cumbuco, Jericoacoara, Pecém/Taíba, Camocim e Fortaleza, a Setur divulgou na manhã desta quarta-feira, 31, dados da ocupação da rede hoteleira do Ceará e relaciona às festas de Réveillon como as principais vetores de movimentação turística e econômica.
Leia mais
"Fortaleza cumpre um papel fundamental como porta de entrada do turismo no Ceará, mas o que esses dados mostram é que todo o Estado está ocupado e se beneficiando desse fluxo", destaca o secretário Eduardo Bismarck (Turismo).
Segundo estimativa, o período de 30 de dezembro de 2025 a 2 de janeiro de 2026 conta com taxa de ocupação hoteleira de 95% e R$ 819,7 milhões gerados na economia. Somente em Fortaleza, são 90 mil hóspedes e 225 mil turistas passarão pela capital antes de seguir para outros destinos.
O Ceará ofertou 13.543 unidades habitacionais no período e uma receita turística estimada em R$ 468,4 milhões. Além do setor hoteleiro, também se beneficiam restaurantes, bares, comércio, transporte e serviços em geral.
Veja a ocupação em cada destino:
Também há uma forte ocupação hoteleira em destinos com grande apelo turístico, concentrados principalmente no litoral:
- Canoa Quebrada: 99,17%
- Porto das Dunas: 91,40%
- Cumbuco: 89,92%
- Jericoacoara: 88,04%
- Pecém / Taíba: 85,55%
- Camocim: 85,42%
NOVOS RUMOS DO TURISMO NO CEARÁ
Mais notícias de Economia
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado