Movimentação em supermercados do Ceará cresce 30% com o Réveillon

Movimentação em supermercados do Ceará cresce 30% com o RéveillonProcura por bebidas, carnes e itens típicos da data aquece o varejo e aumenta a circulação s nas lojas neste final de ano
A proximidade da virada do ano já provoca um aumento expressivo na circulação de consumidores nos supermercados do Ceará.
De acordo com a Associação Cearense de Supermercados (Acesu), o fluxo de clientes nas lojas pode chegar até 30% a mais em comparação com semanas regulares, especialmente em estabelecimentos localizados em áreas de maior movimentação.
Segundo a presidente da Acesu, Cláudia Novais, o crescimento é impulsionado pelas compras destinadas às confraternizações de fim de ano, que se intensificam à medida que o Réveillon se aproxima.
“A movimentação nos supermercados é positiva e acima da média das semanas anteriores. O Réveillon concentra um volume maior de compras, especialmente para celebrações familiares e encontros entre amigos, o que impacta diretamente o fluxo nas lojas”, afirma.
A entidade observa que, desde o período pós-Natal, a circulação de consumidores vem aumentando de forma progressiva, refletindo diretamente no desempenho do setor supermercadista. Esse maior movimento também contribui para a expectativa de crescimento nas vendas do Réveillon, estimada entre 5% e 8% em relação ao mesmo período do ano passado.
“O setor vem apresentando sinais positivos ao longo de 2025, e o Réveillon reforça esse movimento. Há uma procura maior por produtos típicos da data, o que contribui para um desempenho melhor neste período”, destaca Cláudia.
Outro fator que tem influenciado o comportamento do consumidor é a antecipação das compras. Segundo a Acesu, muitos clientes optam por se planejar para evitar oscilações de preços comuns nos últimos dias do ano, sobretudo na compra de bebidas, carnes e produtos importados. Esse hábito reflete um consumidor mais atento, que pesquisa e busca equilibrar custo e qualidade.
Entre os itens mais procurados para o Réveillon estão bebidas como espumantes, cervejas e refrigerantes, além de carnes, pescados, petiscos, produtos prontos ou semiprontos, gelo e bebidas não alcoólicas. Em algumas lojas, as bebidas chegam a representar cerca de 35% das vendas relacionadas à data, principalmente naquelas com maior fluxo de clientes.
Mesmo em um cenário econômico mais cauteloso, a Acesu avalia que o Réveillon mantém seu peso simbólico no consumo das famílias cearenses. Para a entidade, o aumento de até 30% na movimentação reforça a importância do período para o varejo alimentar e contribui para que o setor encerre 2025 com resultado positivo, impulsionado pelo desempenho do último trimestre do ano.