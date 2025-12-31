Movimentação em supermercados do Ceará cresce 30% com o Réveillon

Imagem de apoio ilustrativo. Supermercado / Crédito: FERNANDA BARROS

A proximidade da virada do ano já provoca um aumento expressivo na circulação de consumidores nos supermercados do Ceará. De acordo com a Associação Cearense de Supermercados (Acesu), o fluxo de clientes nas lojas pode chegar até 30% a mais em comparação com semanas regulares, especialmente em estabelecimentos localizados em áreas de maior movimentação.

Segundo a presidente da Acesu, Cláudia Novais, o crescimento é impulsionado pelas compras destinadas às confraternizações de fim de ano, que se intensificam à medida que o Réveillon se aproxima. "A movimentação nos supermercados é positiva e acima da média das semanas anteriores. O Réveillon concentra um volume maior de compras, especialmente para celebrações familiares e encontros entre amigos, o que impacta diretamente o fluxo nas lojas", afirma.

A entidade observa que, desde o período pós-Natal, a circulação de consumidores vem aumentando de forma progressiva, refletindo diretamente no desempenho do setor supermercadista. Esse maior movimento também contribui para a expectativa de crescimento nas vendas do Réveillon, estimada entre 5% e 8% em relação ao mesmo período do ano passado. “O setor vem apresentando sinais positivos ao longo de 2025, e o Réveillon reforça esse movimento. Há uma procura maior por produtos típicos da data, o que contribui para um desempenho melhor neste período”, destaca Cláudia. Outro fator que tem influenciado o comportamento do consumidor é a antecipação das compras. Segundo a Acesu, muitos clientes optam por se planejar para evitar oscilações de preços comuns nos últimos dias do ano, sobretudo na compra de bebidas, carnes e produtos importados. Esse hábito reflete um consumidor mais atento, que pesquisa e busca equilibrar custo e qualidade.