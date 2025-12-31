Brasil teve crescimento de 3,3% nos empregos formais em 2024, aponta RAIS

Empregos com carteira assinada batem recorde, segundo IBGE

O Brasil registrou um aumento de 3,3% no número de empregos formais em 2024 na comparação com o ano anterior, segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), compilados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Até 31 de dezembro de 2024, o país tinha 57.132.156 vínculos formais ativos, o que representa 1.815.542 empregos a mais em relação ao final de 2023.

A RAIS é um cadastro administrativo obrigatório para todas as empresas públicas e privadas e oferece um panorama detalhado do mercado de trabalho formal no país, incluindo empregados com carteira assinada e servidores estatutários. Distribuição dos empregos e destaque por setor Do total de vínculos trabalhistas registrados em 2024: 68,3% estavam no setor privado, somando 39.040.065 vínculos;

21,8% no setor público, com 12.445.542 empregos formais; 6,8% em organizações sem fins lucrativos; 0,7% em contratos com pessoas físicas e outras formas legais.



Todos os principais setores econômicos apresentaram crescimento no ano. A liderança ficou com os Serviços, que somaram 33.283.281 vínculos, seguidos pelo Comércio (10.314.045), a Indústria (8.863.837), a Construção Civil (2.884.807) e o setor de Agropecuária (1.782.941). Crescimento regional O levantamento ainda aponta diferenças regionais na evolução do emprego formal. As regiões Centro-Oeste (+5,5%) e Sudeste (+3,5%) registraram aumentos acima da média nacional, com ampliações significativas em números absolutos. Mesmo as regiões Norte, Sul e Nordeste tiveram crescimento, embora em ritmo um pouco menor. Entre os estados, destacaram-se o Distrito Federal (+10,4%), Tocantins (+7,7%), Ceará (+6,3%) e Mato Grosso (+5,8%), que apresentaram as maiores altas percentuais no estoque de empregos formais.