INSS divulga calendário de pagamentos para 2026; veja

INSS divulga calendário de pagamentos para 2026; vejaO instituto liberou o cronograma anual de pagamentos, com datas organizadas de acordo com o valor do benefício e o número final do cartão
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já disponibilizou o calendário de pagamentos dos benefícios para o ano de 2026.
Aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios podem conferir as datas conforme o valor recebido e o número final do cartão de benefício.
Para quem recebe até um salário mínimo, os pagamentos referentes ao mês de janeiro começam no dia 26 e seguem até 6 de fevereiro.
Já os beneficiários com renda mensal acima do piso nacional terão os valores de janeiro depositados entre 2 e 6 de fevereiro.
Leia mais
Como saber a data correta do pagamento
A data exata do pagamento é definida a partir do número final do cartão de benefício. Deve-se considerar o último algarismo antes do traço, desconsiderando o dígito verificador que aparece após o hífen.
Exemplo: no benefício 0104-7, o número final a ser considerado é o 4.
O número do cartão pode ser consultado no site ou aplicativo Meu INSS, acessando o serviço “Extrato de pagamento”.
A informação também está disponível pelo telefone 135, que atende de segunda a sábado, das 7 horas às 22 horas.
Início do calendário de janeiro
- Até um salário mínimo: pagamentos começam em 26 de janeiro, com os benefícios de final 1.
- Acima de um salário mínimo: o cronograma tem início em 2 de fevereiro, com os benefícios de finais 1 e 6.
A tabela completa de pagamentos de 2026 pode ser consultada nos canais oficiais do INSS.
Veja ainda: Documentos da PF apontam que Lulinha e Careca do INSS viajaram juntos de 1ª classe para Portugal
Mais notícias de Economia
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado