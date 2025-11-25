BNDES aprova financiamento de R$ 1 bi para Embraer exportar aviões comerciais

Em 2025, a Embraer estima entregar entre 77 e 85 jatos comerciais. Considerando o ponto médio de 81 aeronaves, a projeção representa crescimento de 11% em relação a 2024, quando foram entregues 73 unidades nesse segmento. A estimativa também supera os 64 aviões comerciais entregues em 2023.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 1,09 bilhão (US$ 200 milhões) para a Embraer produzir aeronaves comerciais destinadas à exportação, informou o banco. Os recursos da linha BNDES Exim Pré-embarque contribuirão para que a empresa cumpra o cronograma de entregas previamente estabelecido com importadores de vários países.

Na soma com os resultados da Aviação Executiva e de Defesa & Segurança, as entregas da companhia, no ano passado, totalizaram 206 aeronaves e, no ano anterior, 181.

"O Brasil faz parte de um seleto grupo de países com capacidade de projetar, fabricar e exportar aeronaves comerciais, executivas, de defesa e agrícolas. É um setor estratégico, devido à alta tecnologia envolvida, ao emprego de mão de obra com alta capacitação e à capacidade de gerar inovações com impactos positivos na economia do Brasil, além de ser um elemento relevante para garantia da soberania nacional por meio dos produtos de defesa", explicou em nota o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Desde 1997, o BNDES já financiou cerca de US$ 26,3 bilhões em exportações de aeronaves comerciais da Embraer, apoiando a produção de 1.350 jatos. Com 23.500 colaboradores em todo o mundo, dos quais 18 mil no Brasil, a empresa mantém unidades industriais, escritórios e centros de serviços e de distribuição de peças nas Américas, África, Ásia e Europa.

A Embraer é a terceira maior fabricante de aeronaves do mundo e líder na produção de jatos comerciais de até 150 assentos. A maior parte das vendas da companhia é destinada ao mercado externo, informou o BNDES.