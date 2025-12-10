Copom mantém taxa Selic em 15,0% ao ano na última reunião do ano

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu nesta quarta-feira, 10, manter a taxa básica de juros, a Selic, em 15,0% ao ano / Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu nesta quarta-feira, 10, manter a taxa básica de juros, a Selic, em 15,0% ao ano, conforme previam 35 das 36 casas do mercado financeiro. A decisão do colegiado foi unânime. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O resultado também veio em linha com a mediana do relatório Focus para a Selic no fim de 2025, que permaneceu em 15% nas últimas 24 semanas.