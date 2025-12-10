Copom mantém taxa Selic em 15,0% ao ano na última reunião do ano

Copom mantém taxa Selic em 15,0% ao ano na última reunião do anoEssa é a quarta reunião consecutiva em que a autarquia mantém o nível da Selic
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu nesta quarta-feira, 10, manter a taxa básica de juros, a Selic, em 15,0% ao ano, conforme previam 35 das 36 casas do mercado financeiro. A decisão do colegiado foi unânime.
O resultado também veio em linha com a mediana do relatório Focus para a Selic no fim de 2025, que permaneceu em 15% nas últimas 24 semanas.
Essa é a quarta reunião consecutiva em que a autarquia mantém o nível da Selic.
De setembro de 2024 até a reunião de junho deste ano, o BC aumentou a taxa em 4,50 pontos, o segundo maior ciclo de alta dos últimos 20 anos, perdendo apenas para a alta de 11,75 pontos entre março de 2021 e agosto de 2022, que ocorreu após o fim da pandemia.
"O Copom decidiu manter a taxa básica de juros em 15,00% a.a., e entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante. Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego", informou em comunicado.
O BC diz que o cenário atual, marcado por elevada incerteza, exige cautela na condução da política monetária. "O Comitê avalia que a estratégia em curso, de manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado, é adequada para assegurar a convergência da inflação à meta."
Mas reforça que o comitê seguirá acompanhando o desdobramento do cenário econômico. "O Comitê enfatiza que seguirá vigilante, que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e que, como usual, não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso julgue apropriado."
