Ceará terá novo linhão operando em 2029 e mira outro leilão para março

Entre os projetos que serão beneficiados com a obra está o data center do TikTok no Ceará, uma parceria com as empresas Casa dos Ventos e Omnia / Crédito: carlos gibaja

O Ceará está prestes a superar um de seus principais gargalos para o desenvolvimento econômico: a capacidade insuficiente de transmissão de energia. Em um movimento que garante segurança energética para projetos bilionários, como usinas de hidrogênio verde e grandes data centers, o Estado viu um investimento maciço em linhas de transmissão ser anunciado, com a operadora Axia Energia (ex-Eletrobras) se comprometendo a antecipar o cronograma de entrega. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

O investimento total da Axia é de R$ 3,6 bilhões. O projeto visa a construção de quase 1.500 quilômetros de novas linhas de transmissão, uma dimensão comparável à distância de ida e volta entre Fortaleza e Juazeiro do Norte. A iniciativa atravessará 23 municípios do estado do Ceará e promete gerar mais de 2.000 empregos nos próximos dois anos, com a maior parte da mão de obra sendo local. As informações foram dadas durante coletiva de imprensa no Palácio da Abolição, sede do governo cearense, pelo governador Elmano de Freitas (PT) e pelo vice-presidente executivo de Engenharia e Projetos de Transmissão da Axia Energia, Robson Campos. Na ocasião, foi anunciado o início das obras dos Lotes 03 e 05 da linha de transmissão do Leilão 01/2024 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Antecipação de 18 meses garante cronograma Segundo Elmano de Freitas, a rapidez na execução é um fator crucial para a coordenação dos cronogramas de grandes indústrias que se instalarão no Ceará. A obra de transmissão está prevista para começar em janeiro de 2026, e a Axia projeta uma antecipação de 12 a 18 meses em relação ao prazo final estipulado pela Aneel, que é o final de 2029.

Elmano de Freitas afirma que essa aceleração é vital para o desenvolvimento econômico, pois permite que projetos que iniciarão a produção em 2029, 2030 ou 2031 tenham a garantia de fornecimento de energia. O investimento, pontua, é resultado de uma decisão política do governo federal de retomar os leilões para reforço e construção de novas linhas de transmissão, após um hiato de seis anos no Brasil. “Teremos a construção de milhares de quilômetros de reforço nas linhas de transmissão no Ceará, o que permitirá ampliar a capacidade de envio de energia no nosso estado”, explica Elmano. “É o primeiro passo para garantir o fornecimento de energia de boa qualidade para as empresas que vierem se instalar no Ceará”, completa. De acordo com o vice-presidente da Axia Energia, Robson Campos, esse também é um investimento estratégico para a empresa. “Chegamos agora, com esse investimento, para tornar a transmissão de energia do Ceará mais robusta, mais confiável e de melhor qualidade”, afirma.

Segundo a Axia Energia, a ação deve gerar cerca de 2.400 empregos diretos nas regiões cearenses, sendo aproximadamente 1.500 vagas no Lote 03 e cerca de 900 no Lote 05. “A geração de empregos também não é um número pouco importante. São mais de 2 mil oportunidades nos próximos anos, já que a obra vai se estender por 2026, 2027 e, eventualmente, 2028. Serão vários anos com forte demanda por mão de obra”, destaca Robson. Segurança para investimentos bilionários O governador Elmano de Freitas diz que o principal objetivo do reforço da transmissão é viabilizar o crescente polo de energia renovável e a nova economia de alto consumo do Ceará. Historicamente, o Nordeste brasileiro sempre foi consumidor de energia, mas se transformou em uma região com excedente de produção (junto com Piauí e Rio Grande do Norte), embora carecendo de infraestrutura para escoar esse volume. A construção civil de linhas de transmissão concentrou-se historicamente no Sudeste, onde o parque industrial brasileiro estava sediado. Entre os projetos que serão beneficiados com a obra está o data center do TikTok no Ceará, uma parceria com as empresas Casa dos Ventos e Omnia. O empreendimento contará com mais de R$ 200 bilhões em investimento privado, representando o maior aporte já destinado a um projeto do tipo no Brasil e o primeiro da plataforma na América Latina.

A chegada de data centers e a possibilidade do hidrogênio verde (H2V) mudam radicalmente essa dinâmica. O Ceará, que produz cerca de 1,5 GW de energia, precisa garantir que 1 GW chegue, por exemplo, apenas para o data center do TikTok que será instalado no Porto do Pecém. “Investidores de projetos de data center de R$ 8 bilhões e usinas de H2V de R$ 5 bilhões não confirmariam seus investimentos sem a segurança de que a energia necessária será transmitida e estará pronta na data de operação (seja 2028, 2029 ou 2031)”, comenta Elmano. O reforço no sistema é, portanto, segundo o governador, decisivo para garantir a investidores que o fornecimento de energia será seguro. Além disso, acrescenta Elmano, o reforço da rede é essencial para a interiorização de projetos de data centers menores, que dependem de segurança e transmissão estáveis 24 horas por dia, 7 dias por semana.