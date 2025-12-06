Messi desbanca Thomas Müller e conduz Inter Miami a título inédito da MLS

Craque argentino inicia jogada do primeiro gol e dá duas assistências na vitória de sua equipe por 3 a 1 sobre o Vancouver Whitecaps / Crédito: Jogada 10

O Inter Miami escreveu um capítulo histórico neste sábado (6), ao levantar pela primeira vez o troféu da Major League Soccer (MLS). Em Fort Lauderdale, o time comandado por Lionel Messi venceu o Vancouver Whitecaps por 3 a 1 em uma final marcada por intensidade e grandes momentos individuais. No aguardado duelo contra o alemão Thomas Müller, o craque argentino voltou a ser protagonista. Com duas assistências, liderança técnica e mentalidade competitiva, Messi conduziu o Miami ao título que faltava desde sua chegada aos Estados Unidos.

Os números do camisa 10, aliás, impressionam: 407 assistências na carreira, 51 finais disputadas, 52 participações diretas em gols em decisões (35 gols e 17 assistências) e 48 troféus conquistados como profissional. O roteiro da final Logo aos sete minutos, Messi iniciou a jogada que resultou no gol contra de Ocampo, colocando o Miami em vantagem. O Vancouver reagiu e só não deixou tudo igual no placar ainda no primeiro tempo em razão das defesas espetaculares de Ríos Novo, destaque dos primeiros 45 minutos. No segundo tempo, o Whitecaps cresceu: Ahmed empatou aos 14 minutos, e Sabbi quase virou em conclusão que explodiu nas duas traves. Quando o rival era superior, Messi apareceu novamente. Aos 25, pressionou a saída de bola, roubou de Cubas e, com um toque de trivela, deixou Rodrigo De Paul livre para marcar o segundo gol do Miami.

Brilho de Messi, e despedida emocionante de Busquets e Alba Nos acréscimos, Allende fechou o placar em 3 a 1 após mais uma assistência de Messi, selando a conquista inédita. Após retomar a vantagem, o Inter Miami soube controlar o jogo. A experiência de nomes como Messi, De Paul, Sergio Busquets e Jordi Alba foi fundamental para esfriar a pressão adversária e garantir o título sob o comando de Javier Mascherano. A conquista inédita da MLS teve um sabor especial para dois ídolos espanhóis: Sergio Busquets e Jordi Alba. Ambos já haviam anunciado que pendurariam as chuteiras ao fim desta temporada e viveram, na grande final, um momento de despedida carregado de emoção. Companheiros de longa data de Lionel Messi e também do técnico Javier Mascherano nos tempos de Barcelona, os dois veteranos foram escalados como titulares. A dupla, aliás, permaneceu em campo durante os 90 minutos da decisão.