Sorteio define rivais do Brasil na Copa do Mundo; confira todos os grupos

A Canarinho ficou no Grupo C, com Marrocos, Escócia e Haiti. Na edição de 2026, a Copa do Mundo passará a ter 48 seleções divididos em 12 chaves

A Argentina, atual campeã da Copa do Mundo, caiu no Grupo J, com Áustria, Argélia e Jordânia. O sorteio foi dividido em quatro potes, sendo o primeiro formado pelas seleções anfitriãs — Estados Unidos, México e Canadá — e pelos melhores ranqueados da Fifa: Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha.

A Fifa realizou nesta sexta-feira, 5, no Kennedy Center, em Washington (EUA), o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, que estreará um novo formato e será sediado por três países: Estados Unidos, México e Canadá. O Brasil, comandado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti e sonhando com o hexa, é o cabeça de chave do Grupo C, composto também por Marrocos, Escócia e Haiti.

Vale ressaltar que, na edição de 2026, a Copa do Mundo passará por diversas mudanças em seu formato: serão 48 seleções divididas em 12 grupos, nos quais os dois primeiros avançam à fase mata-mata, assim como os oito melhores terceiros colocados. Haverá uma nova fase antes das oitavas de final, o que, consequentemente, aumenta o número de jogos até a grande decisão.

Entre 1998 e 2022, a Copa do Mundo tinha se estabelecido no formato de 32 seleções divididas em oito grupos, com os dois melhores garantindo classificação às oitavas de final. Com a mudança, de 64 confrontos, o torneio passará a ter 104. Os jogos ocorrerão entre 11 de junho e 19 de julho de 2026 – ou seja, mais de um mês de disputa.

Ainda restam seis vagas para completar as 48 seleções da Copa do Mundo de 2026

Apesar do sorteio desta sexta-feira, 5, já ter definido os grupos da Copa do Mundo de 2026, a composição das seleções ainda não foi fechada. Restam seis vagas, que serão definidas por meio de duas repescagens: uma mundial e outra europeia. Ambas as disputas ocorrerão durante o mês de março do próximo ano.

A repescagem mundial conta com seis seleções: Bolívia (América do Sul), Jamaica (América do Norte, Central e Caribe), Suriname (América do Norte, Central e Caribe), Iraque (Ásia), RD Congo (África) e Nova Caledônia (Oceania). Dessas, duas irão conquistar uma vaga no torneio.