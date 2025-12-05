Sorteio define rivais do Brasil na Copa do Mundo; confira todos os grupos

Sorteio define rivais do Brasil na Copa do Mundo; confira todos os gruposA Canarinho ficou no Grupo C, com Marrocos, Escócia e Haiti. Na edição de 2026, a Copa do Mundo passará a ter 48 seleções divididos em 12 chaves
A Fifa realizou nesta sexta-feira, 5, no Kennedy Center, em Washington (EUA), o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, que estreará um novo formato e será sediado por três países: Estados Unidos, México e Canadá. O Brasil, comandado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti e sonhando com o hexa, é o cabeça de chave do Grupo C, composto também por Marrocos, Escócia e Haiti.
A Argentina, atual campeã da Copa do Mundo, caiu no Grupo J, com Áustria, Argélia e Jordânia. O sorteio foi dividido em quatro potes, sendo o primeiro formado pelas seleções anfitriãs — Estados Unidos, México e Canadá — e pelos melhores ranqueados da Fifa: Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha.
Vale ressaltar que, na edição de 2026, a Copa do Mundo passará por diversas mudanças em seu formato: serão 48 seleções divididas em 12 grupos, nos quais os dois primeiros avançam à fase mata-mata, assim como os oito melhores terceiros colocados. Haverá uma nova fase antes das oitavas de final, o que, consequentemente, aumenta o número de jogos até a grande decisão.
Entre 1998 e 2022, a Copa do Mundo tinha se estabelecido no formato de 32 seleções divididas em oito grupos, com os dois melhores garantindo classificação às oitavas de final. Com a mudança, de 64 confrontos, o torneio passará a ter 104. Os jogos ocorrerão entre 11 de junho e 19 de julho de 2026 – ou seja, mais de um mês de disputa.
Ainda restam seis vagas para completar as 48 seleções da Copa do Mundo de 2026
Apesar do sorteio desta sexta-feira, 5, já ter definido os grupos da Copa do Mundo de 2026, a composição das seleções ainda não foi fechada. Restam seis vagas, que serão definidas por meio de duas repescagens: uma mundial e outra europeia. Ambas as disputas ocorrerão durante o mês de março do próximo ano.
A repescagem mundial conta com seis seleções: Bolívia (América do Sul), Jamaica (América do Norte, Central e Caribe), Suriname (América do Norte, Central e Caribe), Iraque (Ásia), RD Congo (África) e Nova Caledônia (Oceania). Dessas, duas irão conquistar uma vaga no torneio.
Já na repescagem europeia, o número de seleções é maior, com 16 ao todo. Entre elas estão países tradicionais no futebol, como Itália, Dinamarca, Turquia, Suécia e Polônia. Dessa disputa, sairão quatro times classificados para a Copa do Mundo.
Confira todos os grupos da Copa do Mundo de 2026:
- Grupo A: México, Coréia do Sul, África do Sul, repescagem europeia (Dinamarca, Macedônia do Norte, República Tcheca ou Irlanda)
- Grupo B: Canadá, Suíça, Catar, repescagem europeia (Itália, Irlanda do Norte, País de Gales ou Bósnia)
- Grupo C: Brasil, Marrocos, Escócia e Haiti
- Grupo D: Estados Unidos, Austrália, Paraguai, repescagem europeia (Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo)
- Grupo E: Alemanha, Equador, Costa do Marfim, Curaçao
- Grupo F: Holanda, Japão, Tunísia, repescagem europeia (Ucrânia, Suécia, Albânia ou Polônia)
- Grupo G: Bélgica, Irã, Egito e Nova Zelândia
- Grupo H: Espanha, Uruguai, Arábia Saudita, Cabo Verde
- Grupo I: França, Senegal, Noruega, repescagem mundial (Iraque, Bolívia ou Suriname)
- Grupo J: Argentina, Áustria, Argélia e Jordânia
- Grupo K: Portugal, Colômbia, Uzbequistão, repescagem mundial (RD Congo, Jamaica ou Nova Caledônia)
- Grupo L: Inglaterra, Croácia, Panamá e Gana