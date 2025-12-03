Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nubank buscará licença bancária em 2026, após norma do BC sobre nomenclatura de fintechs

O Nubank anunciou nesta quarta-feira, 3, que pretende buscar uma licença bancária no Brasil no ano que vem, após resolução do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional (CMN) proibir que fintechs tenham nomes que incluam termos indicativos de atividades diferentes das quais têm autorização para exercer. A marca e identidade visual da instituição não terão qualquer alteração, de acordo com comunicado divulgado nesta quarta-feira.

A mudança não terá impacto para os mais de 110 milhões clientes no País e as operações seguirão normalmente, de acordo com a nota.

Também não haverá alterações materiais nas exigências adicionais de capital e liquidez.

"O Nubank foi fundado há 12 anos e foi responsável pela inclusão de 28 milhões de pessoas no sistema financeiro. Nossa identidade e missão de simplificar a vida dos nossos clientes permanecem iguais", disse Livia Chanes, CEO do Nubank no Brasil.

A fintech acrescentou que cumpre todas as exigências regulatórias e opera com as licenças necessárias como Instituição de Pagamento (IP), Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento e Corretora de Títulos e Valores Mobiliários.

