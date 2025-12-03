Nubank buscará licença bancária em 2026, após norma do BC sobre nomenclatura de fintechs
O Nubank anunciou nesta quarta-feira, 3, que pretende buscar uma licença bancária no Brasil no ano que vem, após resolução do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional (CMN) proibir que fintechs tenham nomes que incluam termos indicativos de atividades diferentes das quais têm autorização para exercer. A marca e identidade visual da instituição não terão qualquer alteração, de acordo com comunicado divulgado nesta quarta-feira.
A mudança não terá impacto para os mais de 110 milhões clientes no País e as operações seguirão normalmente, de acordo com a nota.
Também não haverá alterações materiais nas exigências adicionais de capital e liquidez.
"O Nubank foi fundado há 12 anos e foi responsável pela inclusão de 28 milhões de pessoas no sistema financeiro. Nossa identidade e missão de simplificar a vida dos nossos clientes permanecem iguais", disse Livia Chanes, CEO do Nubank no Brasil.
A fintech acrescentou que cumpre todas as exigências regulatórias e opera com as licenças necessárias como Instituição de Pagamento (IP), Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento e Corretora de Títulos e Valores Mobiliários.