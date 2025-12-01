Receita abre prazo para propostas no último leilão de 2025

Receita abre prazo para envio de propostas para último leilão eletrônico de 2025Entre os dia 1º e 5 de dezembro, estarão disponibilizados 500 lotes com produtos como veículos, smartphones e acessórios para eletrônicos, entre outros
A Receita Federal na 3ª Região Fiscal, que compreende o Ceará, o Maranhão e o Piauí, recebe, a partir desta segunda-feira, 1º de dezembro, às 8h, propostas de pessoas físicas e jurídicas para o último leilão eletrônico de mercadorias apreendidas de 2025.
O prazo para o envio das propostas segue até às 21h do dia 5.
O pregão contará com 500 lotes disponíveis para lances, cuja descrição, valor de avaliação e preço mínimo de arrematação constam em anexo do edital.
A visitação presencial aos lotes pelos interessados ocorrerá entre os dias 1º e 5 de dezembro, com locais e horários também descritos no edital. As cidades de Fortaleza, São Luís e Teresina terão pontos de visitação.
Entre os produtos leiloados estão veículos, incluindo uma embarcação, smartphones, relógios, fones de ouvido e acessórios para eletrônicos.
A lista completa de mercadorias disponíveis pode ser acessada no site da Receita Federal, na aba “Consultar leilões da Receita Federal”. A abertura da sessão pública para classificação e ordenação das propostas ocorrerá às 9h do dia 8. Por sua vez, o início da sessão para apresentação de lances será às 10h do mesmo dia.
Quem quiser participar do pregão e ter acesso ao edital deve acessar o site da Receita Federal, na aba “Mais Assuntos” e, posteriormente, nos campos “Leilão e Doação” e “Participar de Leilão Eletrônico”, por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), utilizando as identidades digitais da conta GOV.BR com níveis de confiabilidade Prata ou Ouro. Após isso, acessar o link do leilão de Fortaleza.
Uma vez arrematado, a retirada de um lote deverá ocorrer no prazo de 30 dias após a realização do leilão, nos endereços físicos descritos no edital. De acordo com a Receita Federal, “é objeto de leilão a alienação de mercadorias abandonadas, entregues à Fazenda Nacional ou fruto de pena de perdimento de apreensões realizadas pela Receita Federal”.
“Ao fazer este trabalho, a Receita Federal proporciona a justiça fiscal aos que executam suas atividades comerciais de forma legal, combatendo a concorrência desleal, preservando empregos formais e favorecendo a geração de renda à população”, prossegue comunicado da Receita.
Mais informações podem ser acessadas no edital do leilão, pelo telefone (85) 98474-5252 ou pelo e-mail [email protected]