Receita abre prazo para propostas no último leilão de 2025

De acordo com a Receita Federal, é objeto de leilão a alienação de mercadorias abandonadas, entregues à Fazenda Nacional ou fruto de pena de perdimento de apreensões / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Receita Federal na 3ª Região Fiscal, que compreende o Ceará, o Maranhão e o Piauí, recebe, a partir desta segunda-feira, 1º de dezembro, às 8h, propostas de pessoas físicas e jurídicas para o último leilão eletrônico de mercadorias apreendidas de 2025. O prazo para o envio das propostas segue até às 21h do dia 5.

Entre os produtos leiloados estão veículos, incluindo uma embarcação, smartphones, relógios, fones de ouvido e acessórios para eletrônicos. A lista completa de mercadorias disponíveis pode ser acessada no site da Receita Federal, na aba “Consultar leilões da Receita Federal”. A abertura da sessão pública para classificação e ordenação das propostas ocorrerá às 9h do dia 8. Por sua vez, o início da sessão para apresentação de lances será às 10h do mesmo dia. Quem quiser participar do pregão e ter acesso ao edital deve acessar o site da Receita Federal, na aba “Mais Assuntos” e, posteriormente, nos campos “Leilão e Doação” e “Participar de Leilão Eletrônico”, por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), utilizando as identidades digitais da conta GOV.BR com níveis de confiabilidade Prata ou Ouro. Após isso, acessar o link do leilão de Fortaleza.