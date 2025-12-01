Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Receita abre prazo para propostas no último leilão de 2025

Entre os dia 1º e 5 de dezembro, estarão disponibilizados 500 lotes com produtos como veículos, smartphones e acessórios para eletrônicos, entre outros
Tipo Notícia

A Receita Federal na 3ª Região Fiscal, que compreende o Ceará, o Maranhão e o Piauí, recebe, a partir desta segunda-feira, 1º de dezembro, às 8h, propostas de pessoas físicas e jurídicas para o último leilão eletrônico de mercadorias apreendidas de 2025.

O prazo para o envio das propostas segue até às 21h do dia 5.

O pregão contará com 500 lotes disponíveis para lances, cuja descrição, valor de avaliação e preço mínimo de arrematação constam em anexo do edital.

A visitação presencial aos lotes pelos interessados ocorrerá entre os dias 1º e 5 de dezembro, com locais e horários também descritos no edital. As cidades de Fortaleza, São Luís e Teresina terão pontos de visitação.

Entre os produtos leiloados estão veículos, incluindo uma embarcação, smartphones, relógios, fones de ouvido e acessórios para eletrônicos.

A lista completa de mercadorias disponíveis pode ser acessada no site da Receita Federal, na aba “Consultar leilões da Receita Federal”. A abertura da sessão pública para classificação e ordenação das propostas ocorrerá às 9h do dia 8. Por sua vez, o início da sessão para apresentação de lances será às 10h do mesmo dia.

Quem quiser participar do pregão e ter acesso ao edital deve acessar o site da Receita Federal, na aba “Mais Assuntos” e, posteriormente, nos campos “Leilão e Doação” e “Participar de Leilão Eletrônico”, por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), utilizando as identidades digitais da conta GOV.BR com níveis de confiabilidade Prata ou Ouro. Após isso, acessar o link do leilão de Fortaleza.

Uma vez arrematado, a retirada de um lote deverá ocorrer no prazo de 30 dias após a realização do leilão, nos endereços físicos descritos no edital. De acordo com a Receita Federal, “é objeto de leilão a alienação de mercadorias abandonadas, entregues à Fazenda Nacional ou fruto de pena de perdimento de apreensões realizadas pela Receita Federal”.

“Ao fazer este trabalho, a Receita Federal proporciona a justiça fiscal aos que executam suas atividades comerciais de forma legal, combatendo a concorrência desleal, preservando empregos formais e favorecendo a geração de renda à população”, prossegue comunicado da Receita.

Mais informações podem ser acessadas no edital do leilão, pelo telefone (85) 98474-5252 ou pelo e-mail [email protected] 

