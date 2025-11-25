Ceará aumenta exportações para a China em 40,9%, indica estudo

Exportações cearenses totais somaram US$ 1,88 bilhão, um crescimento de 47,4% / Crédito: JÚLIO CAESAR

O Ceará ampliou as exportações para a China em 40,9%, tendo exportado US$ 68,2 milhões para o país asiático, entre janeiro e outubro deste ano. A base de comparação é o período equivalente do ano passado. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

Segundo análise do Ceará em Comex, “os resultados refletem a crescente competitividade da indústria cearense e o fortalecimento de setores que vêm ampliando presença em mercados estratégicos”. Nesse sentido, entre janeiro e outubro de 2025, as exportações cearenses somaram US$ 1,88 bilhão, um crescimento de 47,4% na comparação com período equivalente de 2024. O resultado foi sustentado principalmente pelo avanço da siderurgia, além do desempenho de cadeias agroindustriais, que incluem frutas, ceras vegetais, castanha de caju e pescados. O Ceará manteve a 17ª posição entre os estados exportadores do Brasil, respondendo por 0,65% do total comercializado do País para o Exterior. Apesar de ter estacionado no ranking nacional, o Estado registrou percentual superior ao registrado em 2024, que foi de 0,45%. Regionalmente, o Ceará ficou em quarto lugar, com 8,96% das vendas externas do Nordeste, uma posição acima da verificada no ano passado.