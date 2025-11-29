Preço médio do diesel S-10 sobe R$ 0,15 em uma semana no Ceará

Preço médio do diesel S-10 sobe R$ 0,15 em uma semana no CearáSegundo levantamento da ANP, o preço médio do combustível passou de de R$ 5,81 para R$ 5,96 em sete dias, uma alta de 2,5%
O preço médio do diesel S-10 vendido no Ceará teve uma alta expressiva na última semana, de 2,5%, conforme dados do levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Com isso, o valor médio do litro do produto passou de R$ 5,81 para R$ 5,96 no período.
O valor mais em conta pode ser encontrado em Fortaleza, onde o litro é comercializado a até R$ 5,47 e o mais caro é encontrado em Icó, onde pode custar R$ 6,98 por litro.
Por outro lado, o diesel comum (B S500) teve queda, de 0,3%, caindo de R$ 6,19 para R$ 6,17, em sete dias, a terceira maior redução entre os combustíveis pesquisados.
Leia mais
A maior queda de preços na última semana, por exemplo, foi do GLP (gás liquefeito de petróleo ou gás de cozinha, de 1,1%, cujo preço médio do botijão de 13kg baixou de R$ 116,20 para R$ 114,03.
A gasolina comum teve queda de 0,4%, caindo de R$ 6,17 para R$ 6,14, em média por litro . O valor mais em conta pode ser encontrado em Juazeiro do Norte, onde é comercializada a até R$ 5,55 por litro. Já o consumidor de Itapipoca pode pagar até R$ 6,65 por litro. Por sua vez, a gasolina aditivada ficou estável, custando em média R$ 6,32, o litro, o mesmo valor da semana anterior.
Etanol e GNV
Já o etanol hidratado ficou praticamente estável com retração de 0,2%, baixando de R$ 4,58, para R$ 4,57 em média o litro, conforme a ANP.
O município com preços mais em conta é Juazeiro do Norte, onde o litro do etanol pode ser encontrado a até R$ 4,29. Já os consumidores de Itapipoca pagam até R$ 5,62 por litro do produto.
Apesar disso, no Ceará, o etanol ainda está custando 74,4% em relação ao preço médio da gasolina comum. Especialistas consideram que abastecer com o biocombustível é mais competitivo em relação ao derivado do petróleo quando essa proporção for igual ou inferior a 70%, embora isso possa variar a depender do veículo em que o produto for utilizado.
O gás natural veicular (GNV), por outro lado,teve alta, de 0,7%, passando de R$ 5,11, o metro cúbico (m³) para R$ 5,15.
Tenha acesso a mais conteúdo no Dei Valor!
Mais notícias de Economia
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado