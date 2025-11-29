Preço médio do diesel S-10 sobe R$ 0,15 em uma semana no Ceará

Valor médio do litro do diesel S10 no Ceará subiu de R$ 5,81 para R$ 5,96 no período / Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O preço médio do diesel S-10 vendido no Ceará teve uma alta expressiva na última semana, de 2,5%, conforme dados do levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Com isso, o valor médio do litro do produto passou de R$ 5,81 para R$ 5,96 no período.

A gasolina comum teve queda de 0,4%, caindo de R$ 6,17 para R$ 6,14, em média por litro . O valor mais em conta pode ser encontrado em Juazeiro do Norte, onde é comercializada a até R$ 5,55 por litro. Já o consumidor de Itapipoca pode pagar até R$ 6,65 por litro. Por sua vez, a gasolina aditivada ficou estável, custando em média R$ 6,32, o litro, o mesmo valor da semana anterior. Etanol e GNV Já o etanol hidratado ficou praticamente estável com retração de 0,2%, baixando de R$ 4,58, para R$ 4,57 em média o litro, conforme a ANP. O município com preços mais em conta é Juazeiro do Norte, onde o litro do etanol pode ser encontrado a até R$ 4,29. Já os consumidores de Itapipoca pagam até R$ 5,62 por litro do produto.