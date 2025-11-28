Diesel S-10 fecha novembro em alta, apesar do preço estável da Petrobras, aponta IPTL

Apesar da Petrobras não reajustar o diesel há mais de 200 dias nas suas refinarias, nos postos de abastecimento o combustível com menor teor de enxofre (S-10) registrou alta de 0,16% em novembro contra outubro, segundo o do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL). O preço médio no País do diesel S-10 subiu para R$ 6,22 o litro, enquanto o diesel comum permaneceu com o preço estável, em R$ 6,19 o litro. "O diesel S-10 registrou um pequeno avanço nos preços em novembro, ao passo que o diesel comum permaneceu com a mesma média de preço. Mesmo com esse ajuste, o cenário aponta para um movimento de acomodação após um primeiro semestre com oscilações mais acentuadas. Como principal componente dos custos do transporte, o diesel segue influenciando diretamente os gastos da cadeia logística a cada variação de preço", avaliou o diretor de Rede Abastecimento da Edenred Mobilidade, Renato Mascarenhas.

A Petrobras é responsável por 80% do refino do País, sendo o restante abastecido por refinarias privadas. No Amazonas, opera a Refinaria da Amazônia, do grupo Atem, e na Bahia, a Refinaria de Mataripe, controlada pela Acelen. Na análise individual de cada região do País em novembro, o Nordeste se destacou com as maiores altas do período para os dois tipos de diesel. Na região, o tipo comum teve alta de 0,49%, com média de R$ 6,20 o litro, enquanto o S-10 ficou 0,48% mais caro, custando, em média, R$ 6,22 o litro. O Centro-Oeste teve a maior queda para o diesel comum, de 0,48%, com média de R$ 6,23 o litro. Nenhuma região apresentou queda para o diesel S-10 em novembro. A região Sul seguiu com os preços mais competitivos para o diesel: R$ 5,97 para o litro do diesel comum (-0,17%) e R$ 6,02 para o S-10 (estável). Já o Norte continuou com os preços médios mais altos: R$ 6,79 para o litro do diesel comum (+0,44%) e R$ 6,58 para o S-10 (+0,15%). Estados