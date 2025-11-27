Produção em defesa criaria 226 mil empregos no País, aponta CNI

Embraer é uma das empresas brasileiras que produz aeronaves de defesa / Crédito: EVARISTO SA/AFP

O Brasil poderia criar 226 mil empregos diretos e indiretos e arrecadar R$ 9,9 bilhões em tributos indiretos e contribuições sociais, caso produzisse cerca de um terço dos produtos de defesa importados atualmente. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

“Compras públicas de defesa são um instrumento estratégico para estimular a produção nacional, adensar cadeias industriais e impulsionar pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) com efeitos multiplicadores em toda a economia”, pontua Aguiar. Atualmente, mais de 90% das importações no setor têm aplicação tanto militar quanto civil. Danilo Severian, especialista em políticas e indústria da CNI, explica que esse “é um setor capaz de elevar o patamar tecnológico do país e criar oportunidades tanto para grandes empresas quanto para startups e centros de pesquisa”. Além do impacto financeiro, caso o Brasil produza 30% do que hoje importa em produtos de defesa, haveria a criação de empregos de alta qualificação técnica para atender a essa nova demanda. Nesse sentido, a simulação do Observatório Nacional da Indústria aponta para uma geração de 123 mil vagas formais, sendo que 6.900 seriam ocupações inovadoras.