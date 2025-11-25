Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Discussões entre secretário do Exército dos EUA e Rússia sobre Ucrânia 'vão bem' (porta-voz)

Discussões entre secretário do Exército dos EUA e Rússia sobre Ucrânia 'vão bem' (porta-voz)

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As conversas entre o Secretário do Exército dos Estados Unidos e representantes russos sobre um plano proposto por Washington para encerrar o conflito com a Ucrânia "vão bem", disse seu porta-voz nesta terça-feira (25).

Nesta segunda e terça-feira, "o secretário (Dan) Driscoll e sua equipe estiveram em discussões com a delegação russa para alcançar uma paz duradoura na Ucrânia", disse o tenente-coronel Jeff Tolbert, porta-voz de Driscoll.

"As conversas vão bem e continuamos otimistas", acrescentou.

lb/iv/sms/mel/mar/dd/mvv 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua rússia ucrânia

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar