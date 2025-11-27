Escola de gastronomia abre 170 vagas para cursos gratuitos

Escola de gastronomia abre 170 vagas para cursos gratuitosAs Inscrições são para quatro cursos de formação profissional em formato presencial. Saiba como participar
As inscrições para o processo seletivo dos cursos de Formação Profissional em Panificação, Confeitaria, Cozinha e Cozinha Vegana foram abertas pela Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco (EGSIDB).
As inscrições acontecem de forma gratuita e unicamente realizadas de maneira online, de 24 de novembro a 09 de dezembro, no site da instituição.
São 170 vagas distribuídas entre os quatro cursos, com turnos de manhã, à tarde e à noite. Todos são gratuitos e presenciais, com duração entre 200h e 240h.
As aulas iniciam-se em janeiro e vão até abril de 2026, de segunda a sexta-feira.
Sobre a Seleção
O processo seletivo ocorre em duas fases. A primeira é a inscrição online e em seguida a entrevista presencial.
Para participar, é preciso se inscrever pelo o site e ter idade a partir de 18 anos. Além disso, Ensino Fundamental completo e disponibilidade no período do curso.
Leia mais
Pessoas inseridas em ações afirmativas e/ou em situação de vulnerabilidade social terão prioridade na ocupação das vagas.
O resultado será divulgado em 7 de janeiro e a aula inaugural e início das atividades está prevista para o dia 16 do mesmo mês.
Todas as informações sobre o processo seletivo e o Manual de Inscrição estão disponíveis no site.
Distribuição das Vagas por Turno e Curso:
- Panificação: 20 vagas (Manhã) | 20 vagas (Tarde)
- Confeitaria: 20 vagas (Manhã) | 20 vagas (Tarde)
- Cozinha: 30 vagas (Manhã) | 30 vagas (Tarde)
- Cozinha Vegana: 30 vagas (Noite)
Inscrição Cursos Profissionalizantes: Panificação, Confeitaria, Cozinha e Cozinha Vegana.
- Vagas: 170 no total (Manhã, Tarde e Noite).
- Inscrições On-line: 24 de novembro de 2025 a 9 de dezembro de 2025 pelo site.
- Período de Aulas: Janeiro a Abril de 2026 (Segunda a Sexta).
- Endereço da Escola (para entrevistas e aulas): Rua Manuel Dias Branco, 80 – Cais do Porto, Fortaleza-CE.
- Mais informações: [email protected] ou pelo telefone (85) 992952122
Em caso de indisponibilidade de meios eletrônicos para a inscrição, haverá um colaborador da EGSIDB disponível para auxiliar de forma presencial na sede, localizada na Rua Manoel Dias Branco, 80, Cais do Porto (Mucuripe).
Cronograma de Seleção – 02/2025 – Cursos profissionalizantes
- Lançamento do Manual de Inscrição: 24 de novembro de 2025
- Inscrições on-line: 24 de novembro a 9 de dezembro de2025 (das 9h do dia 18/11 às 23:59h do dia 02/12/2025)
- Divulgação da 2ª fase – Entrevistas: 12 de dezembro de 2025
- Atenção: A pessoa candidata deve observar a data em que foi convocada para realizar a entrevista presencialmente na Escola.
- Período de Entrevistas Presenciais: 16, 17, 18 e 19 de dezembro de 2025
- Horários: 9 horas às 12 horas e 13 horas às 16:30 horas.
- Resultado Final: 7de janeiro de 2026
- Período de Matrícula dos Aprovados: 8, 9, 12, 13 e 14 de janeiro de 2026.
- Horário de atendimento: 08:30 horas às 12 horas e 13 horas às 16:30 horas.
- Aula Inaugural / Início das atividades: 16 de janeiro de 2026.