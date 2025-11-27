Escola de gastronomia abre 170 vagas para cursos gratuitos

As Inscrições são para quatro cursos de formação profissional em formato presencial. Saiba como participar

As inscrições para o processo seletivo dos cursos de Formação Profissional em Panificação, Confeitaria, Cozinha e Cozinha Vegana foram abertas pela Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco (EGSIDB).

As inscrições acontecem de forma gratuita e unicamente realizadas de maneira online, de 24 de novembro a 09 de dezembro, no site da instituição.

São 170 vagas distribuídas entre os quatro cursos, com turnos de manhã, à tarde e à noite. Todos são gratuitos e presenciais, com duração entre 200h e 240h.

As aulas iniciam-se em janeiro e vão até abril de 2026, de segunda a sexta-feira.

Sobre a Seleção

O processo seletivo ocorre em duas fases. A primeira é a inscrição online e em seguida a entrevista presencial.