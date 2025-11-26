Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Número 2 da Fazenda ressalta importância do Congresso na aprovação da isenção do IR

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta terça-feira, 26, que a lei de isenção do Imposto de Renda para os trabalhadores que ganham até R$ 5 mil foi sancionada sem vetos, seguindo a íntegra do texto aprovado pelo Congresso. Ele reforçou a importância da lei e lembrou que milhões de aposentados que ganham até R$ 5 mil serão beneficiados também por consequência.

Durigan agradeceu aos relatores da proposta no Legislativo, o deputado Arthur Lira (PP-AL) e o senador Renan Calheiros (MDB-AL), e os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

"Sempre importante ressaltar a importância do Congresso, vivemos dificuldades de lá e de cá, mas é importante estarmos acima disso", afirmou o número 2 da Fazenda.

Questionado sobre a tensão no relacionamento entre o governo e o Congresso, Durigan disse que "a questão política tem que ser resolvida com diálogo".

Ele citou que tem mantido conversas com parlamentares, inclusive da oposição, para discutir diversos assuntos, como vetos presidenciais que serão analisados nesta semana. "O ministro Fernando Haddad tem instruído para seguir com relação com o Congresso. Não dá para colocarmos tudo a perder", declarou.

'Pautas-bomba'

Durigan disse que o governo não conta com "problemas com pautas-bomba", mas que, se for preciso, recorrerá à Justiça para evitar esse tipo de mudança legislativa. Uma dessas pautas-bomba é o projeto aprovado no Senado na terça-feira, 25, a aposentadoria de agentes de saúde.

"Não vamos ter problemas com pautas-bomba, não deveríamos ter. Vamos procurar as vias judiciais se necessário, mas espero que não seja necessário", declarou o secretário.

