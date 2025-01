Exportações para a China caíram 40,2% em dezembro, aponta MDIC

O diretor de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior, Herlon Brandão, disse nesta segunda-feira, 6, que as exportações para a China caíram 40,2% em dezembro do ano passado. No geral, o valor exportado ao país asiático caiu 9,3% em 2024, devido à queda de preços, segundo o técnico do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Em dezembro, as exportações somaram US$ 24,9 bilhões e as importações alcançaram US$ 20,1 bilhões.