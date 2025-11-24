Fortaleza inicia cadastro de beneficiários do programa Gás do Povo

A Prefeitura de Fortaleza começou a cadastrar nesta segunda-feira, 24, beneficiários do programa Gás do Povo , iniciativa do governo federal que visa garantir a recarga gratuita do botijão de 13 kg de GLP (gás liquefeito de petróleo) para famílias em situação de vulnerabilidade social.

O benefício é destinado às famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), que tenham registro atualizado há, pelo menos, dois anos, e que tenham renda familiar per capita mensal de até meio salário mínimo.

O programa substitui o antigo Auxílio Gás dos Brasileiros e prioriza beneficiários do Bolsa Família com duas ou mais pessoas vivendo no mesmo domicílio. O responsável familiar precisa ainda estar com o CPF regularizado.

A escolha das famílias é feita de forma automatizada, conforme critérios definidos pelo governo federal. As famílias selecionadas recebem um vale para a recarga gratuita do botijão, que poderá ser feita em revendas credenciadas. A retirada deverá ser feita por meio do cartão do Bolsa Família, por cartão de débito da Caixa ou via CPF, mediante código de validação enviado ao celular do beneficiário.

Fortaleza é a terceira capital com mais famílias beneficiadas nesta primeira fase do programa, com 122,4 mil benefícios previstos. A implementação total está prevista até março de 2026. A quantidade de recargas anuais varia de quatro a seis botijões, conforme o número de integrantes da família