Fortaleza inicia cadastro de beneficiários do programa Gás do Povo

Programa visa garantir recarga gratuita do botijão de 13 kg de GLP pata famílias em situação de vulnerabilidade social
Atualizado às Autor Adriano Queiroz
A Prefeitura de Fortaleza começou a cadastrar nesta segunda-feira, 24, beneficiários do programa Gás do Povo, iniciativa do governo federal que visa garantir a recarga gratuita do botijão de 13 kg de GLP (gás liquefeito de petróleo) para famílias em situação de vulnerabilidade social.

O benefício é destinado às famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), que tenham registro atualizado há, pelo menos, dois anos, e que tenham renda familiar per capita mensal de até meio salário mínimo.

O programa substitui o antigo Auxílio Gás dos Brasileiros e prioriza beneficiários do Bolsa Família com duas ou mais pessoas vivendo no mesmo domicílio. O responsável familiar precisa ainda estar com o CPF regularizado.

A escolha das famílias é feita de forma automatizada, conforme critérios definidos pelo governo federal. As famílias selecionadas recebem um vale para a recarga gratuita do botijão, que poderá ser feita em revendas credenciadas. A retirada deverá ser feita por meio do cartão do Bolsa Família, por cartão de débito da Caixa ou via CPF, mediante código de validação enviado ao celular do beneficiário.

Fortaleza é a terceira capital com mais famílias beneficiadas nesta primeira fase do programa, com 122,4 mil benefícios previstos. A implementação total está prevista até março de 2026. A quantidade de recargas anuais varia de quatro a seis botijões, conforme o número de integrantes da família

A Prefeitura resslta que manter o CadÚnico atualizado é fundamental para garantir o acesso ao programa. Para mais informações, basta telefonar para o 121 ou acessar o aplicativo Meu Social.

