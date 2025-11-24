Governo federal começa em MG eventos com entrega de botijões para marcar início do Gás do Povo

Na etapa inicial, o governo estima que cerca de um milhão de famílias sejam atendidas em dez capitais: Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Goiânia, Belém, Recife, Teresina, Natal, Porto Alegre e São Paulo. Na capital mineira, cerca de 52 mil famílias foram incluídas nesta primeira rodada de entregas, número que tende a crescer conforme novas revendas são credenciadas.

O governo federal, por meio do Ministério de Minas e Energia (MME), realizou nesta segunda-feira, 24, em Belo Horizonte (MG), a primeira de uma série de solenidades para marcar o início efetivo do Gás do Povo, programa lançado em setembro pelo presidente da República e que prevê a recarga gratuita do botijão de gás de cozinha para famílias inscritas no CadÚnico.

A estratégia do Planalto é apresentar publicamente as primeiras ativações do benefício nas capitais selecionadas, enquanto a implementação do programa avança de forma gradual pelo País. Até o momento, conforme o Executivo, há mais de cinco mil pontos cadastrados, próximos de 10% de adesão do setor de revenda de GLP.

Durante a cerimônia em Belo Horizonte, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, reforçou a dimensão logística e social da iniciativa, que prevê alcançar 15 milhões de famílias até março de 2026, quando o programa deve estar totalmente implantado.

"Imagine só a logística de implementar o maior programa de combate à pobreza energética no Brasil. Levar o botijão de gás a 17 milhões de famílias nesse País continental que é o Brasil. Nós estamos implementando o programa começando hoje por dez capitais", afirmou a jornalistas após a solenidade.

Silveira destacou o esforço de estruturação para garantir que as famílias tenham acesso rápido às revendas. "Aqui em Belo Horizonte já são 61 revendas autorizadas, que estão cadastradas, implementando o programa e entregando o botijão de gás às famílias. A menos de dois quilômetros dessas residências já estarão em condição de receber", disse.