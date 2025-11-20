Ministério de Portos e Aeroportos anuncia R$ 1,6 bi em investimento no Porto de Santos

O Ministério de Portos e Aeroportos anunciou, por meio de nota, um investimento de R$ 1,6 bilhão para ampliar a capacidade de movimentação de cargas no Porto de Santos. O valor será pago pela DP World, que opera um terminal portuário privado instalado na margem esquerda do porto.

"Esses investimentos reforçam a modernização do setor portuário, ampliam a eficiência do porto e demonstram a confiança dos investidores no Brasil", diz o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, por meio de nota. Ele está em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde se reuniu com representantes da DP World.