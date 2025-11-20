Lula celebra retirada de tarifas por Trump

O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou a queda da tarifa de 40% imposta pelos Estados Unidos sobre o café, carne e outros produtos agrícolas brasileiros . Em discurso durante a abertura do Salão do Automóvel 2025, em São Paulo, nesta quinta-feira, 20, o petista disse esperar a febre baixar para tomar decisões.

"Eu não costumo tomar decisão quando estou com 39° de febre. Eu espero a febre baixar. Porque se você tomar decisão com a febre muito alta vai cometer erros. E hoje eu estou feliz porque o presidente Trump já começou a reduzir algumas taxações que ele tinha feito em alguns produtos brasileiros", declarou sob aplausos.

Lula destacou que as coisas acontecem na medida em que se consegue ganhar o respeito das pessoas e que na política, assim como economia, ninguém é máquina, e se faz o que é possível. A decisão de retirar as tarifas veio após encontros entre representantes brasileiros e do próprio presidente brasileiro com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América.

"As coisas vão acontecer na medida que a gente consiga ganhar o respeito das pessoas. Ninguém respeita quem não se respeita. Em política, economia, não tem máquina. Você tem que fazer aquilo que é possível na hora que você tem que fazer. Sem pegar ninguém de sobressalto. Ninguém vai ser comunicado à meia noite que vai ter um decreto, é melhor comunicar meio dia porque se a coisa for feita corretamente você não tem que ter medo se a bolsa vai subir, se a bolsa vai cair", afirmou.